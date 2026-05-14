警破3年最大宗大麻花案拘3男遇反抗　大網仔沙灘檢半噸貨值9870萬

警方昨日（13日）於西貢進行反毒品行動，發現大網仔沙灘有人將多個紅白藍膠袋搬運至馬路。人員隨即上前截查，成功檢獲25個尼龍袋，內藏有764包大麻花，總重量約511.5公斤，估計市值約9,870萬元，並當場拘捕了3名非華裔男子。



警方表示，是次案件為2023年以來，警隊錄得最大宗的大麻花販毒案件。據了解，被捕男子為巴基斯坦籍及印度籍，他們是販毒集團骨幹成員，被捕時有反抗。成員主要負責接收和派發毒品，其中一人甚至擔任招募的角色，並會利用艇隻將毒品運送到上岸地點。



行動中，人員成功檢獲25個尼龍袋，內藏有764包大麻花，總重量約為511.5公斤，估計市值約9,870萬元，並當場拘捕了3名非華裔男子。（黃偉民攝）

警方毒品調查科總督察林柏喬稱，人員經過情報分析後，針對一個以海路走私入境的販毒集團作出調查。警方相信該集團會利用本港沿海地點作為上岸和交收的據點。在時機成熟後，人員昨日清晨在西貢採取拘捕行動，在大網仔路一個沙灘，發現3名非華裔男子正在將多個紅白藍膠袋由沙灘搬運至馬路邊。

人員見狀後隨即表露身分，並當場將3人制服及拘捕。林柏喬續指，被捕男子25至34歲，其中一人持有香港身分證，其餘兩人持「行街紙」，均報稱無業。人員在現場共檢獲25個尼龍袋，內藏有764包真空包裝的大麻花，總重量約511.5公斤，估計市值約9,870萬元。

3名被捕男子目前正被扣留調查，警方將以販運危險藥物罪對他們作出起訴，案件將於周五（15日）在觀塘裁判法院提堂。調查仍然繼續，不排除有更多人被捕。

警方毒品調查科署理高級警司梁賀銘表示，根據調查顯示，相信該批毒品原本是準備分拆給本地毒品市場。倘若這批毒品流入社區，後果可謂不堪設想。在這次行動中，警隊成功在毒品流入市面前於源頭予以堵截，給予了一個以本地為目標的毒品供應渠道沉重的打擊，防止了大量毒品流入本地市場，保障了市民的健康，特別是保護青少年免受毒害。

警方留意到，該販毒集團企圖利用本港一些偏遠的沿海地區，例如人煙稀少的沙灘位置，作為毒品的上岸點，並選擇清晨時分進行毒品活動，企圖增加警方的執法難度。

梁賀銘強調，無論地點多麼隱蔽，或是以任何形式進行掩飾，這些手法對警隊而言絕對是徒勞的，也難逃警隊的執法行動。任何參與販毒的人士，最終只會自毀前程，並須承擔嚴重的法律後果。

警方留意到，該販毒集團企圖利用本港一些偏遠的沿海地區，例如人煙稀少的沙灘位置，作為毒品的上岸點，並選擇清晨時分進行毒品活動，企圖增加警方的執法難度。（黃偉民攝）

警方重申，販毒屬非常嚴重的罪行。根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高刑罰為終身監禁及罰款港幣500萬元，市民切勿以身試法。

警隊對任何毒品罪行絕不姑息，警方會繼續透過情報主導，從源頭打擊毒品供應。無論是涉嫌本地還是跨境販運，警方都一定會追查到底，將所有販毒分子繩之於法，亦有信心從源頭堵截毒品，避免毒品流入本地社區，共建一個安全無毒的社會。