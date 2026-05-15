金鐘內地男被捕｜疑投資虛擬貨幣損失50萬人民幣　欲以自焚引關注

一名34歲內地男子，昨日（14日）在金鐘一間麥當勞內遭大批警員制服，警方在他身上檢獲打火機和易燃液體，以涉嫌「管有任何物品意圖摧毁或損壞財產」將他拘捕。據了解，事主因為投資虛擬貨幣損手50萬人民幣，曾經在相關交易平台投訴，又透露來港行程及尋死意圖。



據了解，該男子34歲姓李，今年2月至5月期間於一個虛擬貨幣交易平台進行投資，但其後損失約50萬人民幣。此後，他不斷在平台投訴。昨日（14日）早上，該平台留意到李男的帖文，得知他到達香港及其行程，而且打算自殺，於是通知警方網絡安全及科技罪案調查科。

人員調查得知李男曾購買火機及易燃液體，其後於金鐘的麥當勞找到李男和兩樽易燃液體。經調查後確定，李男早一日（13日）抵港，疑欲引起社會關注而打算於麥當勞午餐後到香港公園自焚。案件中無人受傷，毋須疏散，由港島總區重案組跟進。

社交平台Threads有帖文指金鐘麥當勞有內地人被捕。（Threads@ctb_route.41a（YouTube HKtranschola））

Threads 帖文照片所見，多名配備戰術背心及裝備的警員正採取行動，在餐廳座位區位置合力制服一名男子。當時餐廳內仍有食客在座，桌上留有未吃完的食物，情況混亂。其後現場被圍封，多名軍裝警員及餐廳職員在場戒備，有不少食客在旁圍觀。

社交平台Threads有帖文指金鐘麥當勞有內地人被捕。（Threads@ctb_route.41a（YouTube HKtranschola））

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