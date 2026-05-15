將軍澳政府中藥檢測中心儲物倉火警　50人疏散

將軍澳今日（15日）發生火警。下午3時46分，警方接獲將軍澳百勝角路3號政府中藥檢測中心保安員報案指，指中心裝修中位置有儲物倉起火，冒出濃煙。消防派遣搜救隊到場處理。現場有約50人自行疏散，幸無人受傷。消防正調查起火原因。初步消息指，起火面積約1米乘1米，懷疑有煙頭釀禍。



衞生署回覆《香港01》查詢指，火勢在消防到場前，己由大樓的自動花灑系統救熄，事件中沒有人受傷；涉事地點正由建築署承建商進行施工及管理，仍未投入使用。



將軍澳百勝角路3號政府中藥檢測中心發生火警，約50人自行疏散。（梁偉權攝）

衞生署指，根據消防處的資料，消防處今日下午約3時45分接報，指的政府中藥檢測中心2樓一個房間冒煙，並派員到場。大樓的自動花灑系統在消防人員到場經已將火警撲滅。其間，約50名檢測中心人員有序疏散到安全地方，事件中沒有人受傷。檢測中心人員其後已返回大樓辦公和善後。

翻查資料，政府中藥檢測中心隸屬衞生署，毗連香港中醫醫院，設有高端實驗室、 國際合作及培訓中心、中藥標本館及標本實驗室，和藥用植物園「神農本草園」4項重要設施。檢測中心永久大樓自2025年12月11日起分階段投入服務。衞生署表示，目前2樓部分位置仍在施工，並未投入使用。