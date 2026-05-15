荷蘭海運潤滑脂藏$2200萬K仔　圖運往内地　海關監控遞送拘兩司機

香港海關破獲毒品案，在一件由荷蘭抵港的海運拼裝貨櫃內，檢獲約56公斤懷疑氯胺酮（俗稱K仔），估計市值高達2,200萬港元。行動中，海關人員進行監控遞送，拘捕兩名分別 58 歲及 59 歲的本地男子，兩人均報稱為物流司機。



調查顯示，該批毒品被隱藏在報稱為潤滑脂的鐵罐內，企圖透過高黏性的工業物料掩蓋毒品以逃避偵查。案件目前仍在調查中，海關不排除有更多人被捕。



該批毒品被隱藏在報稱為「潤滑脂」的鐵罐內。（Facebook 記者會直播截圖）

香港海關當日透過風險評估在葵涌海關驗貨場檢查一票從荷蘭到港，報稱載有潤滑脂的海運拼裝貨物。（Facebook 直播截圖）

X光影像揭貨物有可疑 鐵罐有再封口痕跡

港口及海域科人員透過資料分析及風險評估，揀選一個來自荷蘭的40呎海運拼裝貨櫃。貨櫃内報稱載有19批不同種類的貨物，當中有一批報稱載有潤滑脂。根據貨物資料顯示，貨物的寄貨及收貨單位均為物流公司，加上貨櫃來自高風險地區，是其中一個毒品的主要來源地。基於上述原因，海關人員決定扣留貨櫃作檢查。

海關人員5月8日在葵涌海關大樓檢驗貨櫃時，在貨櫃中間位置尋獲該批貨物。該批貨物用木箱裝載，當中有7個鐵罐，鐵罐表面粗糙，有破損及再封口的痕跡。於是，人員隨即將該批貨物作X光檢查，並發現可疑影像，鐵罐內部有不尋常、呈粒狀的陰影，不符合正常潤滑脂的X光影像。海關懷疑内藏有違禁品，隨即打開鐵罐進行檢驗。

當中7個鐵罐表面粗糙，有破損及再封口痕跡。（Facebook 記者會直播截圖）

海關將該批貨物作X光檢查時，發現有可疑影像，內部有不尋常、呈粒狀的陰影。（Facebook 記者會直播截圖）

海關耗時分離鐵罐頂層高黏性潤滑脂 揭内藏白色晶體K仔

當海關人員打開鐵罐後，發現内藏有呈藍色的潤滑脂。人員花費不少時間，使用特定工具將高黏性的潤滑脂從鐵罐中分離。當移除頂層的潤滑脂後，人員發現罐內藏有兩個裝有可疑白色晶體的膠袋。海關人員抽取白色晶體樣本做快速毒品測試，樣本對氯胺酮呈陽性反應。最終，海關從貨物中，檢獲約56公斤懷疑氯胺酮，市值約2,200萬港元。

港口及海域科貨櫃貨物檢查組督察黎子康表示，案中販毒分子將氯胺酮封裝於膠袋之中，巧妙地收藏在潤滑脂當中，利用高黏性的潤滑脂覆蓋住藏有毒品的膠袋。海關亦觀察到販毒分子將毒品用多層的包裝包裹，以防用作掩飾的潤滑脂破壞到毒品本質，可見不法分子小心謹慎。惟透過海關人員先進清關設備，及前線細心檢查及觀察，最終仍能搜出毒品。

港口及海域科貨櫃貨物檢查組督察黎子康交代案件。（Facebook直播截圖）

香港海關5月8日在葵涌海關大樓驗貨場檢獲約56公斤懷疑氯胺酮，估計市值約2千2百萬元。（海關提供）

海關監控遞送行動 先後拘捕兩名物流司機

海關毒品調查科人員接手調查案件，隨即展開監控遞送行動。該批貨物先存放葵涌一個物流倉庫。直至周二（12日），一名貨車司機到達葵涌的物流倉庫提取該批貨物，其後被海關人員拘捕。

其後調查得知，該批貨物及該名司機，為受到另一個位於屯門的物流倉庫委託提取貨物，並將該批貨物存放於屯門物流倉庫。經過調查之後，海關人員繼續於屯門進行監控遞送行動。直至昨日（14日），另一名貨櫃貨車司機抵達屯門物流倉庫提取貨物時，海關人員見時機成熟，再拘捕該名司機。

海關毒品調查科毒品調查第二組調查主任連翹鋒交代案件。（Facebook 直播截圖）

海關毒品調查科毒品調查第二組調查主任連翹鋒指，海關相信該批貨物最終目的地將運往內地。兩名被捕男子分別59及58 歲，均報稱職業為物流司機，現獲准保釋候查，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

海關表示，販毒集團貪圖物流服務便利，不惜選擇迂迴，成本較高的運輸路線去走私毒品，企圖隱藏貨物的來源地，嘗試混淆以及逃避海關人員的偵查。海關會繼續透過風險評估以及情報分析，堵截毒品走私，亦會加強同物流業界溝通，不讓販毒集團有機可乘。

海關提醒物流業界從業員，接觸新客戶時候應提高警覺。如有懷疑可致電海關24小時舉報熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵crimereport@customs.gov.hk作出舉報。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬港元及終身監禁，市民切勿以身試法。