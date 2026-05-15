青馬職員被撞斃｜同事痛心讚工作盡責人緣好　友人發相盼家屬聯絡

長青公路近青馬大橋昨日（14日) 發生奪命車禍，入職18年、剛過生日不久的青馬管制區男職員何慶春（64歲），協助處理一輛爆胎七人車時，到場僅數分鐘即被一輛順豐貨車撞飛，送院返魂乏術。



據了解，「春哥」與前妻及子女已無聯絡，生前獨居荃灣，另有一名胞弟；其友人今日在網上發帖，指仍未聯絡上春哥家人，呼籲家人主動聯絡警方。香港隧道及公路幹線從業員總會主席卓和善亦是春哥同事，且私交甚篤，對慘劇感到十分傷心，讚揚他經驗豐富、工作認真盡責，亦願意提攜後輩，在公司「好受歡迎」。



死者友人今日（15日）在網上發帖，指仍未聯絡上春哥家人，呼籲家人主動聯絡警方。（Threads截圖）

卓和善昨日與春哥返同一更，憶述當時閉路電視發現有車輛停在路邊，春哥當時身處大嶼山一邊往九龍方向，因此屬於「最快可以出到車到現場」，但同一時間公司亦安排另一輛防撞緩衝車（風琴車）同時出發，惟出發地點不同，抵達時間亦有所不同。

在風琴車到達的幾分鐘前，同事曾收到春哥以對講機最後一次回報，其後便再無回音，未幾其他同事便「嗌機」指從閉路電視發現現場發生車禍，立即報警及增派人手，「好短時間，當時唔知咁嚴重‥‥‥」

死者何慶春（64歲）。（Threads圖片）

1997年入職的卓和善，看着何慶春在2008年加入公司，當時他已十分資深，曾在大欖隧道從事相關工作，入職後在青馬管制區（3區：大嶼山、青衣，長青隧道往美孚一段）工作出色，而春哥在長青隧道工作最長時間，該區是壞車、事故率最高的一區，因此其經驗十分豐富。

意外發生後，公司氣氛低落，「呢一兩日同事心情都唔好過」。卓指，春哥工作認真盡責，與同事關係融洽，亦願意扶植後輩，故生前人緣甚好，「好人、受歡迎」。他自己與春哥亦私下有來往，因此亦十分傷心，工會一定會全力協助辦理後事。

卓指，今次是青馬管制區自1997年啟用以來，第3名當值員工被撞斃，促當局加強安全措施。公司除提供勞工保險外，亦會為每位員工購買一份人壽保險，賠償額等同36個月薪金。

長青公路有順豐貨車、工程車及七人車相撞，現場滿地碎片。（梁偉權攝）

另一名與春哥合作多年的同事，亦稱讚春哥生前工作認真盡責，出事前「仲傾緊偈、食緊嘢」，普遍同事對意外感到傷感愕然，「唔想講嘢 ，冇咩心情」亦不禁擔心自身工作環境的安全，慨嘆：「冇人知下一個係邊個‥‥‥」

春哥友人今日在社交平台發帖，並附上春哥照片，內容提及春哥剛於5月3日生日，意外後「到而家仲未搵到佢嘅屋企人」，希望家屬致電3661-1348向新界南總區交通部特別調查隊聯絡。

車禍中，青馬管制區男職員何慶春（64歲）昏迷送院，最終不治。

事發於昨日下午5時13分，一輛七人車疑因爆胎故障，停於長青公路近青馬大橋、青衣西北交匯處附近路邊；何男駕駛工程巡邏車到場處理，惟落車後上前了解期間，被一輛順豐貨車從後撞飛，倒臥在貨車左後方車底，最終送院不治。

意外另有5名輕傷者，均為七人車人士，包括姓葉（52歲）男司機及其車上1男3女韓國籍遊客（36至46歲）。順豐貨車姓袁（52歲）男司機，涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」被捕。

運輸署事後表示，事發時現場附近的行車線管制燈號已亮起紅色交叉，顯示該段慢線已封閉。此外，該名員工已穿着反光衣，並遵從營辦商制定的指引，停在私家車後的巡邏車亦一直有啟動車頂上的提示閃燈。