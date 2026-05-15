浪琴園奪命工傷｜26歲男𨋢槽換纜遭擊斃　發展局停承建商投標資格

赤柱浪琴園本月4日發生奪命工業意外，一名26歲姓繆男工人，在浪琴園第4座𨋢槽更換升降機鋼纜期間，被從高處墮下的金屬部件擊中，頭、手重創，當場死亡。



發展局今日（15日）表示，涉事承建商是該局認可公共工程物料供應商及專門承造商名冊內的承建商，局方今日已按規管機制，向其發出通知，即時停止其工務工程升降機、自動梯及乘客輸送帶裝置類別的投標資格。



赤柱大潭道浪琴園5月4日發生工業意外，一名男工在𨋢槽協助更換升降機鋼纜時，疑被商處墮下的金屬部件擊中，當場死亡。（資料圖片/陳浩然攝）

發展局指，該承建商須進行獨立安全審核，以檢視其安全管理系統，並按獨立安全審核結果提交改善方案及完成落實改善措施。待局方審視及確信其具備有效安全管理系統，才會考慮恢復其投標資格。有關停止投標資格的規管行動，不單適用於停止投標資格期內的招標，也適用於已經投標但尚未批出的工程合約。

局方稱作為政府工務工程服務採購方，一向十分重視名冊內的承建商在其轄下所有建築工地（不論是政府工務工程建築工地與否）的安全表現。勞工處正調查5月4日的工業事故，並會依法處理；局方往後會因應調查結果，按需要對涉事承建商採取進一步規管行動，包括延長停止投標資格的期限，甚至從該名冊內除名。

赤柱大潭道浪琴園5月4日發生工業意外，一名男工在𨋢槽協助更換升降機鋼纜時，疑被商處墮下的金屬部件擊中，當場死亡。（資料圖片/陳浩然攝）

事發於5月4日下午2時許，26歲姓繆電梯維修工人在浪琴園第4座的升降機槽低層，協助更換升降機鋼纜，同時有另一批工程人員在天台機房工作；期間一件電梯金屬部件懷疑由該處墮下，擊中繆男，並傳出巨響。數名同事以對講機聯絡繆男無果，查找下揭發事件。消息稱，現場檢獲一件染有血跡、約1米長、10厘米闊的L型鐵片。

浪琴園服務處在事發當日回覆《香港01》查詢指，相關升降機更換工程將會暫停，以配合相關政府部門調查。機電工程署則回覆表示，署方已即時派員到場，並與相關部門調查，以確定意外成因及提出改善措施，若調查發現有違例事項，定會依法處理。

繆男的家屬在事發翌日到殮房認屍，繆母哭成淚人。家屬透露，繆男為家中經濟支柱，原擬年內結婚，不料一場橫禍，令家人既傷心又陷入經濟困境。

案發後翌日（5月5日），家屬冒雨到西環殮房認屍，其中一人落車時要親友扶持。（黃偉民攝）