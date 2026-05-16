慈樂邨火｜宏福苑火後購逃生面罩意外搣爛　婦仿倖存災民散煙保命

慈雲山慈樂邨樂誠樓今晚（16日）有單位失火，有居民一度走到天台待救，亦有人報稱被困其他單位需要協助。消防到場將火救熄，約200人疏散。起火單位戶主指，當時屋內的萬能插蘇疑短路釀成火災，其家貓不幸喪命。



有居於起火樓層的居民，因宏福苑事件購入火警專用的逃生面罩，卻因慌亂不慎扯爛，只能折返家中暫避，但濃煙漸漸攻入屋，她開始感到不適，按照家人建議，參考宏福苑火災倖存者冼婆婆的做法，散除屋內煙霧，得以絕處逢生。



網上圖片可見，單位窗口火光熊熊，火舌及大量黑煙竄出窗外，波及室外冷氣機。（慈雲山資訊交流 / Kevin Lui）

起火單位戶主劉小姐指，事發時她出外買東西，兒子則在家中。她引述兒子表示，當時睡房內懷疑有萬能插蘇短路起火，家中貓咪因受驚躲在另一間房的床底，不肯走出，屋內漸漸煙霧瀰漫，他遍尋不獲唯有逃走。劉小姐得悉事件後，邊趕回現場，邊指示兒子拍鄰居婆婆門，通知對方逃生。據她了解，貓貓不幸離世。

起火單位戶主劉小姐指，睡房內懷疑有萬能插蘇短路起火，家貓不幸喪命。（梁偉權攝）

一對居於起火樓層的長者在大埔宏福苑火災後，順應消防處提醒，購入火警專用的逃生面罩。其媳婦鄭太指，當時家翁家姑聽到樓梯位置人聲嘈雜，出門查看才驚覺已「伸手不見五指」。兩老欲戴面罩時，家姑因緊張不小心扯爛，誤吸濃煙致咳嗽，故選擇折返在家待援；家翁則戴上面罩摸黑沿樓梯逃生。

家姑亦致電家人求助，鄭太與丈夫憶起宏福苑大火倖存者冼婆婆曾表示，遇災時打開抽氣扇、風扇及窗戶，排走室內濃煙，並用濕毛巾封住門縫。鄭太於是與丈夫着家姑仿傚，家姑最終平安無事，惟因吸入濃煙略有不適，需登上救護車接受治理。

有居於起火樓層的居民，因宏福苑事件購入火警專用的逃生面罩。（梁偉權攝）

另一居於起火樓層的住戶梁先生赤腳逃至地面，他憶述事發時本打算外出用膳，突然聽到鄰居叫喚稱家中起火。他遂出門查看，發現煙霧正蔓延，隨即折返通知3名家人逃生，當刻走廊已充斥濃煙，眾人需要遮掩口鼻。

梁先生的兒子濤仔指，當時濃煙密佈，難以睜開雙眼，他回想起宏福苑事件，內心很驚慌：「嗰時第一刻係諗『會唔會死喺度？』」他與家人用濕毛巾掩口鼻，步行約20層樓梯後仍能嗅到煙味。濤仔補充，他本來正就讀學警班，經過是次事件，對投考警察目標更堅定。

事發於今日（16日）晚上7時47分，警方接獲多個報案，指慈樂邨樂誠樓一單位起火，據報有衣物焚燒。消防到場動用搜救隊灌救，約32分鐘後將火救熄；據報有居民走到天台待救，亦有人報稱被困其他單位需要協助。現場約200人疏散，一名七旬老婦胸口痛，需登上救護車接受治理，最終毋須送院。

網上圖片可見，單位窗口火光熊熊，火舌及大量黑煙竄出窗外，波及室外冷氣機。警方正調查事件。現場可見，有居民赤腳或攜同寵物逃生；另有婦人受驚過度，有消防員上前安撫。現場消息指，初步懷疑涉事單位的睡房內，有插蘇短路起火，一隻貓命喪當場，單位戶主母子在場助查。

網上圖片可見，單位窗口火光熊熊，火舌及大量黑煙竄出窗外，波及室外冷氣機。（慈雲山資訊交流 / Kevin Lui）

網上圖片可見，單位窗口火光熊熊，火舌及大量黑煙竄出窗外，波及室外冷氣機。（慈雲山資訊交流 / Kevin Lui）

居於起火單位的母子在場助查。（梁偉權攝）

有居民攜同寵物守宮逃生。（梁偉權攝）