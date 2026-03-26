宏福苑｜八旬婆婆憶逃生遇遺體　消防不忘帶離火場　讚香港驕傲

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（26日）舉行首輪第四場聽證會，今日再有九名宏福苑居民被傳召作證人。



住在宏泰閣的85歲冼善卿在會上憶述當日逃生經過，她指消防員帶她逃生時遇「大公仔」，對方待她安全跨過後，便將遺體帶走，令她深受感動，「早啲帶走遺體，家人會好過啲，唔需要第二次第三次被蹂躪。」她向當日的消防員和接線警察致謝，「呢場經歷，雖然我呢一生人未必長，但我永遠會記得，（救人）係香港驕傲。」



我要生存，唔得都要得。 冼善卿

冼善卿（左）向當日的消防員和接線警察致謝，「呢場經歷，雖然我呢一生人未必長，但我永遠會記得，（救人）係香港驕傲。」（馬耀文攝）

濕毛巾堵住門縫防煙 消防員「送咗四個手指公畀我」

冼善卿與女兒住宏泰閣14樓，火災當日，她在家整理要回收的紙張和膠袋，正準備外出回收時，瞧見電梯大堂冒出黑煙。她馬上用濕毛巾堵住門縫，但仍有黑煙滲入。她隨即開窗，打開抽氣扇、抽煙機和風扇，試圖疏散屋内黑煙。

她同時致電999求助，其後4名消防員進入她單位内，為她佩戴面具。冼善卿憶述，消防員一進來望入屋内，問她為何無煙，她道出自保方法後，對方「送咗四個手指公畀我。」

他們問冼善卿，能否走落14曾樓梯，她心想：「我要生存，唔得都要得。」走到12樓時，消防員稱前面有個「大公仔」，要冼善卿大步跨過，她尚未意識到那是甚麼，「我心諗，唔通有遺體？」

待她安全跨過後，消防員便將遺體帶走，冼善卿再庭上哽咽說，「我好感動，早啲帶走遺體家人會好過啲，唔需要第二次第三次被蹂躪。」她向當日四名消防員以及接線警察致謝。

雖然我唔知佢哋係邊個，但真係好多謝。呢場經歷，雖然我呢一生人未必長，但我永遠會記得，（救人）係香港驕傲。 宏泰閣居民冼善卿

委員會主席陸啟康則形容冼善卿同是香港驕傲，讚揚她在危急關頭懂得想辦法自救，同時傳達出正面訊息，為社會帶來正能量。

冼善卿住在宏福苑40年，19年前曾任三屆法團委員會司庫。她說，宏福苑是她想要安居的地方，住在這裏，最開心的便是每次買菜後，明明大汗淋漓，但一進入樓下通道，就有種清涼的感覺。

宏福苑有三個兒童遊樂場，有籃球場，有長者操場地。我有建議過做呢啲。我覺得呢個地方係我永遠安居嘅地方，我己經好心足。園林雖然細，但四季都有適合生長的植物。 宏泰閣居民冼善卿

聽證會中場休息時，冼善卿向記者表示，今日聽證會才首次見到單位照片，得悉沒甚麼損毀感到開心。

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