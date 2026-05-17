宏福苑上樓｜居民稱政府有聽民意　盼開業主大會邀高官到場解疑慮

未受大火波及的宏志閣，今日（17日）最後一天讓居民上樓執拾。洗小姐成功申請第二次上樓，她指是次帶走了母親的嫁妝及父親的遺物。對於能再次上樓執拾，洗小姐就稱政府「有聽民意」，但亦希望政府可盡快召開業主大會。她又建議合安可以聯繫政府相關部門及高官等出席大會，排解居民疑問，讓他們可以參考，早日決定去留。



熊女士就稱，昨日已經上樓執拾，她表示第二次上樓心情仍然沉重，目前仍未能接受到。熊女士坦言選樓方面「揀唔落手」，認為跟宏志閣差不多的寥寥可數，且如「抽盲盒」一樣，大感不解。



對於能再次上樓執拾，洗小姐就稱政府「有聽民意」，但亦希望政府可盡快召開業主大會。（馬耀文攝）

洗小姐早前透過向社工表達意願，今早成功第二次上樓，主要集中執拾上次未夠時間收拾的物品，包括母親的嫁妝及父親的遺物。她續稱，再獲准上樓是開心事，又稱政府是次有聽取民意，但亦希望政府再聽取民意，盡快召開業主大會「政府硬係有少少嘢未聽到，梗係業主大會啦！」

對於維修開支及重建，洗小姐提出數個疑問，例如火險能否覆蓋維修費、社會捐助的善款去向如何等。她表示，據知「單幢樓」的管理費用昂貴，居民亦想知道大約價錢，洗小姐提議，合安可以聯繫政府相關部門及高官等出席大會，澄清關於地權、收購價與補償方案的分別，排解居民疑問。

她認為，業主的決定取決於答案，「如果負擔得到，我哋（居民）緊係想留」；但如果是天價，居民就必須有心理準備離開，她希望政府公開更多數據，讓居民參考，早日決定去留。洗小姐稱，以業主大會直接交流最有效率，可最大程度避免浪費人力物力，將公帑用在實際的地方。她慨嘆事件上，官員表現未如理想，「政府做得好好，實施得好好，只係官員唔理想。」

居民熊女士稱，昨日已經上樓執拾，坦言二次上樓後心情仍然沉重，目前仍未能接受，「我話我第二次上樓我唔會喊，點知一行到宏福苑我就崩潰，一片荒涼，接受唔到。」（馬耀文攝）

居民熊女士稱，昨日已經上樓執拾，坦言二次上樓後心情仍然沉重，目前仍未能接受，「我話我第二次上樓我唔會喊，點知一行到宏福苑我就崩潰，一片荒涼，接受唔到。」她指，政府現選樓方案未如理想，在選樓方面目前亦「揀唔落手」，她直言3000多戶，與宏志閣類似的寥寥可數，「有幾戶係揀得落手？有幾多戶同宏志係咁上下？」

她續指，自己一分一毫儲錢給兒子買鋼琴，只為培養後代，但現時鋼琴放在倉內已經無法再用，慨嘆兒子在鋼琴方面前途盡失，「你而家要我博彩，我一世未買過六合彩，一分一毫儲起嚟為我個仔買鋼琴，𠵱家擺喺倉入面無法再用，我個仔鋼琴方面比佢處決咗啦！」

譚女士認為「因爲賣樓都要執，如果賣唔成我都返來㖥啦，業權係我㗎嘛！」（馬耀文攝）

另外，譚女士就表示上樓只執拾了一些日用品，因其他物品沒有地方擺放。她又認為，應該會再有下次上樓機會，「因爲賣樓都要執，如果賣唔成我都返來㗎啦，業權係我㗎嘛！」譚女士又指有意賣樓。

宏志閣5月17日上樓情況