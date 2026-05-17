大埔撞樹枝奪命｜棄私家車駕鐵騎出事　女友詫異　事前有的士撞上

大埔昨晚（16日）發生致命車禍，一輛電單車在元洲仔公園附近，猛撞斷裂在路中的樹椏，38歲歐姓鐵騎士頭部重創，送院不治。死者女友接受《香港01》訪問時，坦言對男友撞上塌樹喪命感到匪夷所思，又指男友當時出門上班，因天雨曾考慮選擇駕駛私家車，慨嘆：「佢出發前都有猶疑過……最後選擇咗揸電單車， 咁就出事啦。」



網上則再有車cam片段流出，拍得車禍前約10分鐘，已有一輛的士撞及斷裂樹枝。影片顯示時間為晚上10時20分，斷枝已塌在右線，一輛電單車轉左避開，惟緊隨的「小露寶」收掣不及直撼。據了解，的士未有報案；而晚上10時半，警方接獲塌樹報案，未幾即發生致命車禍。



網上有車cam片段拍得車禍前10分鐘，曾有的士撞樹枝。（fb／車cam L (香港群組）

歐男生前與女友同住大埔區，二人均有駕駛電單車出入的習慣。她指，去年颱風後，相關部門已斬除很多樹，對於是次情況大感不解，匪夷所思，「即係短時間內都唔會再有呢個情況出現㗎嘛！」

她憶述，男友當時出門上班，曾經考慮選擇駕駛私家車，惟最終仍選擇駕駛電單車，慨嘆：「佢出發前都有猶疑過……最後選擇咗揸電單車， 咁就出事啦。」她認為男友因為泊車問題而選擇鐵騎，「可能驚冇位泊啦‥‥‥」

女友指現階段最主要是先處理男友後事，沒有多餘心力追究責任，同時呼籲如有途經司機車cam拍下情況，可向警方提供以助還原事件經過。

涉事大樹有8米長樹枝斷裂。（陳永武攝）

意外發生於昨晚約10時32分，38歲姓歐男子駕駛電單車，沿完善路往沙田方向行駛；當駛至吐露港公路、近元洲仔公園附近時，懷疑收掣不及撞向路邊塌樹。歐男頭部受傷，昏迷被送往那打素醫院治理，晚上11時29分證實死亡。

新界北總區交通部特別調查隊第二隊正跟進調查案件。警方呼籲任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 3860與調查人員聯絡。

涉事電單車翻倒路中。（陳永武攝）

路政署指，昨晚（5月16日）11時許接獲通報，大埔完善路往吐露港方向有樹枝斷裂跌落路面，一名電單車駕駛者駛經現場撞上斷枝發生意外，送院後證實不治。署方對此深表難過，並向家屬致以深切慰問。

署方接報後即時到場檢查，確認涉事樹木為轄下一棵相思樹，斷裂樹枝長約8米、直徑約0.15米。經初步評估，相信樹幹因天雨及陣風導致其內部腐爛位置突然斷裂，確實樹枝斷裂原因有待進一步詳細檢查確定。

路政署承辦商曾於3月初及4月中，作雨季前的例行檢查，該樹被評為狀況尚可，並無異樣。署方今日會完成檢視涉事斜坡及鄰近斜坡所有樹木，如發現有問題樹木，會立即安排移除，以確保公衆安全。

涉事電單車翻倒路中。（陳永武攝）