長沙灣道巴士迷車禍‧第一身視覺│疑望錯方向捱撞　相機長鏡被撞飛

長沙灣道怡靖苑對開，昨午（17日）3時許發生懷疑巴士迷在馬路上拍攝巴士時，被私家車撞倒意外。該名16歲「巴士迷」少年，當時於長沙灣道怡靖苑對開、往葵涌方向中線位置，疑追拍巴士期間，被一輛藍色私家車撞倒受傷。據知該巴士貼有女子組合COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So）的首支個人單曲廣告。該名少年事後清醒，膝蓋受傷，清醒由救護車送往明愛醫院治理。而35歲私家車司機則接受警方調查。



少年被撞飛、相機連鏡頭也飛至慢線。(車CAM片截圖)

涉事私家車的車CAM「第一身視覺」影片，於今日（18日）凌晨零時左右於網上流出。依據片後可見，當時涉事私家車沿欽州街右轉長沙灣道，沿中線行駛，車CAM顯示其車速僅為20餘公里每小時。

影片當時已可見遠處，有大約10多名人士手持相機站在長沙灣道向美孚方向、近怡靖苑對開快線拍攝，期間亦有一輛綠色專線小巴沿中線駛過。惟當私家車駛近人群時，突然有一名身穿白衣、戴上耳機的少年，向在場其他人交談後，拍一拍對方膊頭，疑未有留意交通情況及望錯方向，即背著行車方向跑出中線。

涉事私家車收掣不及將少年撞倒，少年一度撞向擋風玻璃、撞飛約兩米再倒地，其相機及長鏡頭則被撞飛至慢線路面。影片可見少年數秒後自行爬起身，其後片段結束。

據了解，少年當時拍攝的巴士，為一輛九巴Enviro500 MMC 12m（九巴車隊編號 ATENU1466），其車身現正貼有女子組合COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So）的首支個人單曲全車身廣告。