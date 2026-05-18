車cam直擊｜屯門五柳路貓女疑被車撞倒　馬路中痛苦掙扎終不治

屯門有貓被車撞斃。昨晚（17日）10時許，警方接獲途人報案，指五柳路近新慶村、德保雪粒路有限公司對開，有一隻貓被車輛撞倒，當場死亡；警方將案件列作「動物屍體發現」處理。網上影片可見，涉事貓隻捱撞後，一度在馬路中央劇烈抽搐掙扎，中途曾有其他車輛駛過，但沒有將其撞到；事後一名途經男司機落車協助撿起貓隻。



動物組織「毛孩關愛組」接獲通報後，義工趕抵檢走貓屍善後。負責人文哥稱，離世貓隻為唐貓，雌性；因事出突然，途人亦未能記低涉事車輛車牌。他明白有時貓隻突然走出馬路，難免會生意外，呼籲駕駛者小心為上；若真發生意外，務必停車報警。



涉事貓隻捱撞後，一度在馬路中央劇烈抽搐掙扎；中途曾有其他車輛駛過，但沒有將其撞到。（車cam L（香港群組）/ 影片截圖）

根據2021年修訂後的《道路交通條例》第374章訂明，如有車輛發生意外而導致不在車內的動物受到損害，該車輛的司機必須停車。司機亦須向任何警務人員或任何有合理理由提出要求的人提供包括姓名及地址的個人資料，否則須盡快而在任何情況下不遲於意外發生後24小時內報警。「動物」的定義涵蓋馬、牛、驢、騾、綿羊、豬、山羊、貓和狗。

如司機在有關意外發生後沒有停車，可處第三級罰款1萬元及監禁12個月；而沒有提供個人資料並沒有在意外發生後盡快及不遲於24小時内報警，則可處以第四級罰款2.5萬元和監禁6個月。