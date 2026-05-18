深水埗富昌邨伴屍｜醫生：思覺失調影響判斷力　二女或不知所措

深水埗富昌邨富盈樓一名66歲患病婦人，今午（18日）被揭發倒斃屋內，34歲患精神分裂的二女疑伴屍兩日，至親戚及胞姊上門才揭發慘劇。消息稱，女死者生前患有糖尿病、高血壓多年，丈夫於2024年離世後，與二女同住。



精神科醫生丁錫全及麥永接接受《香港01》電話訪問指出，患有精神分裂（亦即思覺失調）的病人，病徵分為正性及負性。前者會致幻覺與妄想等；後者會影響言語、情感表現等，其判斷及反應能力亦會顯著減退。過往的案例中，母親與患病女兒相依為命，雙方的「依附關係」較為強烈。若照顧者突然離世，患者往往無法獨自應對，不知所措，故無法作出相應的行為及反應，如致電親友及警方求助。



現場是深水埗富昌邨富盈樓。（馬耀文攝）

精神科醫生丁錫全及麥永接受訪時指出，精神分裂症現時普遍被稱為「思覺失調」，病徵主要分為兩大類，一為正性病徵，即大眾較熟知的幻覺與妄想，必須嚴格透過藥物控制，以維持病情穩定。二為負性病徵，患者的言語、情感表現、動力、日常社交及自我照顧的能力會顯著減退。

丁錫全指，病情輕微且穩定的患者可以與常人無異地生活，但部分病情較嚴重的患者，在面對突發事故時會產生許多複雜的想法，卻不知如何處理及求助。他舉例指，在過往的案例中，母親與患病女兒相依為命，雙方的「依附關係」較為強烈。若平時負責照顧的母親突然離世，患者往往無法獨自應對，不知所措。

現場是深水埗富昌邨富盈樓，大批警員到場調查。（鄭嘉惠攝）

麥永接表示，雖暫未知悉二女發現母親逝世前後的具體情況，不過患者的負性病徵會令其喪失判斷及反應能力。二女或似若無其事應門，旁人可能覺得她「好冷血」，但思覺失調患者未能如正常人般表達情緒，即便腦海已思緒萬千，卻無法作出相應的行為及反應，如致電親友及警方求助，或應對母親突發的身體狀況。

丁錫全補充，當局設立中途宿舍及精神健康綜合社區中心，正是為了協助病情穩定、但日常生活功能仍無法與一般人看齊的患者。他鼓勵患者積極參與社區復康訓練，逐步掌握基本生活技能，以便重投社會及減輕對照顧者的依賴。

救護車到場候命。（馬耀文攝）

案發在今日（18日）下午約1時49分，警方接獲一名女子報案，指其住在深水埗富昌邨富盈樓的66歲姓戴母親沒有應門，擔心她在屋內暈倒。人員接報到場，證實女事主已告身亡。警方在場亦找到其報案人的胞妹（34歲），她沒有受傷，將被送往明愛醫院檢查。

消息指，前日（16日）早上，長女曾登門探望二人，當時並無異樣。及至今早（18日），有內地親戚亦登門探望，惟良久無人應門，遂立即通知長女；她抵達後敲門同樣不獲回應，心感不妙報警。二女其後自行開門，人員發現死者坐於廳中沙發，已明顯死亡。經查問後，二女稱前日（16日）下午，母親已坐在沙發上毫無反應。

社會福利署回覆《香港01》查詢表示，對事件深感難過，當區綜合家庭服務中心已聯絡有關家屬，並會按其福利需要提供適切協助。據了解，涉事家庭並非社署跟進個案。

現場是深水埗富昌邨富盈樓。（馬耀文攝）