九龍灣車禍．有片｜路邊電箱電池起火彈碎片　目擊者：好似放煙花

九龍灣宏照道與啟祥道交界、近輔警總部對開今早（19日）發生交通意外，涉及一輛電動七人車撞及一名女子及懷疑電箱設施。網上流傳一段事發後的影片，清楚拍攝了馬路中心遺下一個掉落路面的電池，該電池在路面燃燒，冒出大量白煙，並不時彈出火舌及碎片，畫面險象環生。拍片者更擔心電池會爆炸：「嘩，好似放煙花咁喎！」。據了解，該電池疑是從電箱內飛脫出來。



事發於上午11時10分，該輛七人車先後在上址撞倒一名女子及懷疑電箱設施，期間有電池飛脫於路面，七人車繼而再直撞鐵欄始停下；女途人重創送院。

拍片者駕駛的車輛靠近路中起火的電池，車內女子見狀說：「佢着火喎。嘩，佢真係爆喎！」（黃毅涂片段）

片中可見，拍片者與同行人士非常驚訝，當時他們駕駛的車輛靠近路中起火的電池，車內女子見狀說：「佢着火喎。嘩，佢真係爆喎！」未幾，電池不斷彈出著火的碎片，一名男子隨即附和：「嘩，好似放煙花咁喎！」話音剛落，燃燒中的電池繼續發出「啪」一聲巨響，並向外彈射出火花及疑似碎片，畫面險象環生。

拍片者隨即響號提醒前方的交通警員注意旁邊一輛的士，以免被波及。拍片者隨即轉往右線遠離電池。期間，車內傳出一把女聲驚慌地問：「嘩！好驚啊，咩嚟㗎？」最後，警員駕車駛至，而拍片者即褪後，片段就此結束。

傷者重傷送到伊利沙伯醫院搶救。

一輛白色七人車撞欄杆。（網上圖片）

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大批消防員到場。（網上圖片）

馬路中心遺有火種，並冒出濃煙。（Hingkit Wong圖片）

消防及救護趕抵現場。（Hingkit Wong圖片）

九龍灣宏照道交通意外現場。（Hingkit Wong圖片）