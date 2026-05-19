海關兩口岸截兩私家車　檢逾600走私龜及蜥蜴值$52萬　部分瀕危

香港海關昨日（18日）在深圳灣管制站及港珠澳大橋香港口岸，偵破兩宗涉嫌利用跨境私家車走私出境的案件，共檢獲427隻活龜、8隻龜蛋和222隻活蜥蜴，估計市值共約52.1萬元。當中3隻活龜及所有龜蛋懷疑屬受管制瀕危物種。



海關人員在一輛出境私家車的後備輪胎暗格，發現400隻活龜和222隻活蜥蜴。（海關提供）

首宗案件中，海關根據風險評估，在深圳灣管制站截查一輛出境私家車，在其後備輪胎暗格，發現400隻活龜和222隻活蜥蜴。

第二宗案件中，關員在港珠澳大橋香港口岸截查一輛出境私家車，在引擎蓋下發現27隻活龜和8隻龜蛋，當中3隻活龜及所有龜蛋懷疑屬受管制瀕危物種。

海關人員在一輛出境私家車的引擎蓋下，發現27隻活龜和八隻龜蛋，當中3隻活龜及所有龜蛋懷疑屬受管制瀕危物種。（海關提供）

走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。根據《保護瀕危動植物物種條例》，任何人如非按照《條例》規定進出口或管有瀕危物種均屬違法，一經定罪，最高可被判罰款1,000萬元及監禁10年，有關物品亦會被充公。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑走私活動。