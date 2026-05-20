盜竊集團深圳骨場偷港人信用卡　買手機轉售套現　警破18案拘9人

北上消遣近年愈來愈受港人歡迎，但警方發現自今年第二季起，多名港人在深圳按摩場所消遣後，回港始發現被盜去及盜刷信用卡。警方經調查後搗破一個犯罪集團，拘捕9人，包括主腦、骨幹成員及兩名手機店東主。調查顯示集團主腦會盜取信用卡，轉交骨幹成員到各區店舖購買貴價手機，再到手機店放售套現。集團牽涉18宗同類案件，受害人共損失40萬港元。



集團盜取光顧按摩場的港人信用卡，再大額簽帳買手機。（戴慧豐攝）

西九龍總區重案組2A隊主管督察陳君圖表示，涉案盜竊集團分工仔細，主腦先將盜取得來的信用卡分派予成員，再指示他們到各區店舖購買貴價手機，部分簽帳金額高達5萬港元。集團成員會即日將全新手機拿到一間手機舖放售套現，務求在受害人發現信用卡被盜前獲益。

大部分受害人在收到信用卡交易短訊通知後，發現信用卡被盜。警方經追查後發現，他們被盜用信用卡前，均不約而同光顧過國內的按摩場所，回港後始發現銀包內的信用卡不翼而飛。據悉，案件牽涉多間位於深圳的按摩店，盜竊集團會將盜取的信用卡帶到香港刷卡；部分受害人因身處內地，未能及時收到信用卡交易的短訊通知，回港始發現。

集團犯案手法，由主腦分派信用卡予骨幹，到全港各區碌卡消費。（戴慧豐攝）

西九龍總區刑事部經深入調查及情報分析，並翻查「銳眼計劃」下的閉路電視，鎖定涉案盜竊集團，相信涉及尖沙咀、旺角、九龍城、黃大仙、沙田、荃灣及元朗共18宗同類案件，總損失約40萬元。

陳君圖指，西九龍總區刑事部探員在本月18至20日展開代號「嘯浪」行動，先於前日（18日）在將軍澳區鎖定一名集團主腦及一名成員行蹤，當時他們正使用被盜的信用卡購物，探員遂即場以「盜竊」及「以欺騙手段取得財產」罪，拘捕持雙程證60歲男主腦及22歲本地男骨幹成員，並在其身上搜出3張被盜信用卡。

警方其後於昨日及今日（19至20日），再在全港多區拘捕3名本地男子及2名本地女子，年齡介乎22歲至32歲，均為集團骨幹成員。

警方拘捕涉盜取信用卡的盜竊集團主腦。（戴慧豐攝）

另外，警方亦鎖定一間位於旺角商場、涉嫌為盜竊集團收取贓物的手機店，並在昨日（19日）突擊搜查該店，起回以被盜信用卡購買的6部手機，並以「處理贓物」罪拘捕兩名男東主（49及41歲）。

行動中合共9人落網，其中兩人已被暫控合共一項「以欺騙手段取得財產」罪，另外3人各被暫控一項「以欺騙手段取得財產」罪，案件分別於明日及後日（21及22日）在九龍城裁判法院提堂。餘下4名被捕人已獲准保釋候查，須於6月下旬向警方報到。

西九龍總區重案組2A隊主管督察陳君圖交代案件。（羅日昇攝）

警方呼籲，市民妥善保管好個人財物，尤其在光顧娛樂場所時，若需將個人貴重物品放在視線範圍外，要保持警覺，並採取適當保安措施防止財物被盜。一旦發現信用卡被盜，應盡快通知發卡銀行報失；同時應設定銀行交易短訊提示，盡早發現異常交易。

警方亦提醒零售業商戶，處理大額信用卡交易時，應該核實簽帳人是否信用卡持有人，有必要時要求顧客出示身份證明文件核對。如發現顧客形跡可疑，或使用不同姓名的信用卡進行交易，應提高警覺並通知警方。若有陌生人轉售來歷不明物品，甚至轉售即日購買的物品，應加倍小心。「處理贓物」罪最高刑罰為監禁14年。