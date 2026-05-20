海關屯門掃毒檢$600萬大麻花　拘控涉販毒33歲男　周四提堂

海關昨日（19日）於屯門偵破一宗販毒案，檢獲31公斤大麻花，市值約600萬元。行動中關員拘捕一名男子，他已被控以兩項「販運危險藥物」罪，案件將於周四（21日）在屯門裁判法院提堂。



海關相信販毒集團為了減低風險，租用交通較不便、人流較稀少的工廠大廈單位作為毒品儲存倉，繼而包裝及分銷毒品。據了解，涉事工廠大廈單位由被捕男子租用。



行動中，海關共檢獲31公斤大麻花，市值約600萬元，並拘捕一名男子。（梁偉權攝）

海關毒品調查科毒品調查第三組調查主任卓主烽稱，毒品調查科人員昨日在屯門一帶緝毒。關員於晚間截查一名可疑男子，在其手持的兩個紅白藍袋內，檢獲約20.5公斤懷疑大麻花，遂將男子拘捕。

經跟進調查後，關員押解被捕男子前往屯門一個工廠大廈單位搜查，在單位內再檢獲約10.5公斤懷疑大麻花，以及一批毒品包裝工具。整個行動共檢獲約31公斤懷疑大麻花，市值約600萬元，估計是用作供應新界區的毒品拆家。

行動中，海關共檢獲31公斤大麻花，市值約600萬元，並拘捕一名男子。（梁偉權攝）

被捕男子33歲，報稱物流工人。他已被控以兩項「販運危險藥物」罪名，案件將於周四（21日）在屯門裁判法院提堂。

卓主烽指，根據初步調查所得，海關相信販毒集團為了減低風險，租用交通較不便、人流較稀少的工廠大廈單位作為毒品儲存倉，繼而包裝及分銷毒品，以增加海關人員的執法難度，但最終仍難逃海關人員的法眼。

海關提醒市民及工廈單位業主，如懷疑有人利用單位販毒，可致電海關24小時舉報熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶crimereport@customs.gov.hk，或使用網上表格向海關舉報。

海關會密切留意販毒趨勢，繼續有效打擊販毒活動。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬非常嚴重的罪行，一經定罪，最高可被判處終身監禁及罰款500萬港元。