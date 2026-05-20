消防聯反黑警冚魚市場道非法加油站　檢1250升汽油將檢控一男

消防處打擊非法燃油轉注特遣隊昨日（19日）連同西區警區反三合會行動組，於南區一帶進行針對性打擊非法加油活動的行動，經魚類統營處協助下，於魚市場道搗破一個流動非法加油站，於一輛客貨車內發現大量汽油，最終檢獲約1,250升汽油，市值超過4萬元。



行動中，消防處人員亦截查一名懷疑與案件有關的男子。他涉嫌違反《消防（消除火警危險）規例》、《危險品條例》及《危險品（管制）規例》，將會被檢控。同時，消防處已檢走涉案汽油，並會向法庭申請充公。



行動中，人員於魚市場道搗破一個流動非法加油站，檢獲約1,250升汽油，市值超過4萬元，並將檢控一名男子。（消防處提供）

消防處一向致力打擊任何形式的非法加油活動。消防處重申，從事非法加油活動罪行嚴重。根據《消防（消除火警危險）規例》第19條，任何人為提供受管制物質以供轉注入汽車油缸的業務的目的，而在任何處所之內或之上管有或控制受管制物質，即屬犯罪。違者一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁6個月，如屬其後每次定罪，可被判罰款20萬元及監禁一年。

消防處呼籲市民切勿光顧非法加油站。由於非法加油站並非根據國際廣泛認可的安全標準興建，亦未有裝設加油站專用的消防裝置及設備，一旦發生火警，可造成人命傷亡及導致財物損毀，後果非常嚴重。

行動中，人員於魚市場道搗破一個流動非法加油站，檢獲約1,250升汽油，市值超過40,000元，並將檢控一名男子。（消防處提供）

市民如發現懷疑非法燃油轉注活動，可透過消防處「火警危險電子投訴平台」（fhcp.hkfsd.gov.hk）上的「『油擊』舉報眼」，或24小時舉報熱線5577 9666舉報。