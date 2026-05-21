黃雨│龍躍頭環形行人天橋啟用僅1個月　上蓋去水喉甩脫暴雨瀉橋面

隨粉嶺繞道開通、率先於上月中（2026年4月19日）啟用的龍躍頭交匯處環形行人天橋，至昨日（5月20日）僅使用一個月，卻被一場暴雨「破功」。天文台於昨晚發出黃色暴雨警告信號、以及新界北部水浸特別報告。天文台指，新界北部尤其是八鄉及錦田、上水、打鼓嶺、沙頭角一帶，於晚上10時左右受大雨影響，更一度錄得超過90毫米雨量。



這場豪雨卻將這條啟用1個月的行人天橋，化為瀑布。有當區居民於昨晚（20日）行經上址天橋時，發現天橋上蓋的去水喉甩脫，雨水有如「水舞間」般傾瀉而下，橋面盡濕。



去水喉曲位甩脫跌在地上。(陳永武攝)

《香港01》隨即趕至上址了解情況，得悉上址天橋約有6、7個相類似的去水位，其中一個位置的去水膠喉的曲位甩脫、跌在地上，上蓋的雨水則瀉下橋面；其餘則無異樣，只發出去水聲。及至今日（21日）凌晨零時半左右，已有工人圍起涉事去水渠位，並進行維修。

初步得悉，天橋上蓋為不鏽鋼建造，上蓋去水口位置亦為鋼材。工人利用新的6吋膠喉重新裝設在去水渠位，接駁處亦有塗上膠水等。惟早前鬆脫原因仍未清楚。

工人趕到天橋位置進行緊急維修。(陳永武攝)

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民政總署上月在社交平台Facebook表示，行人天橋採用國產超高強鋼S960建造，強度比一般基建鋼材高近3倍，為全球首例應用於行人天橋及相關橋樑工程，大幅減少鋼材使用量、橋樑的重量及厚度，形容是「世一」技術突破，料為北區增添打卡地標。

粉嶺龍躍頭交匯處S960行人天橋開通於4月19日正式開通。（民政事務總署Facebook圖片）

天文台發出黃色暴雨警告訊號，更發出新界北部水浸警告，其中粉嶺上水一帶多處水浸。(天文台圖片)