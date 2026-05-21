暴雨｜坪輋水浸湧入九巴　女乘客冒險下車驚呼　的士被浸過半車身

天文台昨晚（20日）9時起，發出黃色暴雨警告信號和新界北部水浸特別報告， 新界北部尤其是八鄉及錦田、上水、打鼓嶺、沙頭角一帶受到大雨影響。警方及消防在上水區接獲多宗水浸報案，其中彩園路近寶石湖邨有隧道水深至腳眼；金錢路、粉錦公路、天光甫等均有人報稱被困村屋內，但暫時安全，甚至多輛車輛「死火」壞車。直至今日（21日）凌晨2時40分，天文台改發色紅色暴雨警告信號，香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，雨勢可能持續。



有網民昨日（20日）深夜在Threads上載多段影片，顯示自己暴雨期間乘搭九巴，駛至粉嶺坪輋一帶時，九巴遇到大雨和嚴重水浸「死火」，泥水更湧入車內，附近車輛同樣壞車，有乘客表示「前面嗰架跪低咗」、「啲水入晒嚟」，亦有女乘客冒險除鞋撐傘下車，上載者笑言「其實真係有海底奇兵！人哋話佢熟水性、細細個就咁游返屋企，但建議大家都係留喺安全地方比較好」，片中可見，該名女乘客下車時驚呼一聲。



泥水湧入九巴內導致「死火」。（Threads@t_tsuntsun影片截圖）

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其他影片可見，一輛私家車和一輛新界的士先後被浸過半邊車身，消防接報到場，有兩名男子分別表示「潛晒水」、「上到擋風玻璃，邊度有得走」，亦有女子聲稱該輛新界的士「明知水浸，仲開過嚟，睇住佢淹沒」。

一輛私家車被浸過半邊車身。（Threads@t_tsuntsun影片截圖）

一輛私家車被浸過半邊車身。（Threads@t_tsuntsun影片截圖）

一輛新界的士被浸過半邊車身，兩名男子分別表示「潛晒水」、「上到擋風玻璃，邊度有得走」，亦有女子聲稱該輛的士「明知水浸，仲開過嚟，睇住佢掩沒」。（Threads@t_tsuntsun影片截圖）

一輛新界的士被浸過半邊車身，兩名男子分別表示「潛晒水」、「上到擋風玻璃，邊度有得走」，亦有女子聲稱該輛的士「明知水浸，仲開過嚟，睇住佢掩沒」。（Threads@t_tsuntsun影片截圖）