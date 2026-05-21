九龍城冷氣工墮斃｜遺孀認屍哭崩　友心酸大話瞞6歲仔：設靈再講

九龍城衙前塱道56至66號屋苑「御門．前」，本周二（19日）發生奪命意外，38歲姓殷男技工，疑維修冷氣期間墮樓，送院不治。今日（21日）早上，死者的家屬及生前好友在工業傷亡權益會的職員陪同下，到葵涌公眾殮房辦理認屍手續。死者遺孀哭成淚人，情緒幾近崩潰，令人心酸；死者生前朋友梁先生表示，死者為家庭經濟支柱，如今突然離世，遺下孤兒寡婦面臨巨大經濟困境，望社會各界有心人可施以援手。而為了保護僅得6歲的兒子，家屬至今仍設法隱瞞其父死訊。



死者遺孀哭成淚人，情緒幾近崩潰，要親友扶持離開。（黃偉民攝）

梁先生表示，死者與妻子及6歲兒子一家三口同住，由於兒子年紀尚幼，家人擔心他無法接受父親離世的打擊，因此至今仍不敢將噩耗相告：「而家仲要瞞著個細路添，驚他接受唔到。細路一扭計，話唔信、要見爸爸就麻煩。咁盡量而家等事情丟淡，到設靈當日先至講囉！」

梁先生續指，死者平時早出晚歸，經常凌晨兩點才回到家，兒子早已入睡；翌日兒子睡醒時，死者亦又已經出門上班，所以家屬仍可「短暫性講住大話先」，「佢問起爸爸，我就話：『開緊工啊！今天我湊你先啦！』咁就可以呃住吓先，盡呃啦！」

梁先生表示，家屬亦特意召集了死者的親人輪流到訪單位，希望多些人陪伴遺孀，讓屋內有點生氣：「唔好等她一個人對住四面牆。帶住個細路，仲要呃住個細路，一喊啲細路就知，點頂呢？」

死者的家屬及生前好友在工業傷亡權益會的職員陪同下，到葵涌公眾殮房辦理認屍手續。（黃偉民攝）

梁先生指，死者生前是家中唯一的經濟支柱，妻子則是家庭主婦，如今丈夫驟逝，家中所有的重擔及壓力瞬間壓在遺孀一人身上，「（經濟上）梗係有困難啦……她又無做開嘢。老實說，一吓之間，供樓、生活壓力、讀書……冚把冷（全部）喺晒她身上面」。梁先生坦言，現時首要是協助遺孀穩住心境，同時呼籲社會各界若可以的話，能對這對孤兒寡婦伸出援手，幫忙渡過難關。

談到死者生前的工作，梁先生讚不絕口。他指，死者從事冷氣、水電及通渠工程十多年，是行內難得的「良心師傅」。他慨嘆外面不少師傅「按鐘就200蚊，入嚟通渠收3000蚊，兩萬蚊都未埋單，報警都唔怕你」，但死者卻從不謀取暴利，凡事負責「跟到尾」，因而累積了一批熟客，生意愈來愈多。而且為了家庭非常拼搏，梁亦他經常勸對方：「仔細老婆嫩，你唔得咁搏㗎！」但死者總是回答：「唔怕嘅、唔怕嘅！」

梁先生無奈指，昨日亦目睹深水埗仍有冷氣師傅不扣安全帶便踩出外牆工作：「貪方便轉身就踩出去做；做朋友平時梗係有話佢，話得佢多都唔鍾意啦，心急咁咪踩出去囉！唉，咪咁囉！」他懷疑好友事發當日也是因為一時心急，「擒出去又落雨跣腳，就發生呢啲情況」。

現場是九龍城衙前塱道「御門．前」。（資料圖片/翁鈺輝攝）

事發於周二（19日）中午約12時19分，殷男被發現在衙前塱道56至66號「御門．前」高處墮下，倒臥平台；他由救護車送往廣華醫院搶救後，下午1時34分證實不治。勞工處接報後派員到場了解，死因有待驗屍後確定。

消息指，殷男屬「判頭」，自行接單工作。周一（18日）已帶徒弟到涉事單位檢查，發現冷氣機件有問題，翌日兩師徒再到場維修。該單位沒有為此搭棚，徒弟負責搬運及遞上工具，殷男則在沒有安全措施的情況下，腳穿洞洞膠鞋從單位廁所爬出氣窗外更換零件，疑跣腳發生意外。

警方在場調查。（資料圖片/翁鈺輝攝）

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文事後指出，工權會對事件感到非常難過。她促請各個負責的部門做好調查及安全教育，以免同類意外再次發生。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文趕抵醫院協助死者家屬。（資料圖片/左朗星攝）

現場是九龍城衙前塱道「御門．前」，警方在場調查。（資料圖片/翁鈺輝攝）

香港打銅鐵器冷氣工程從業員職工會，亦向逝者家屬表達深切哀悼與誠摯慰問，並指意外顯示部分承建商及前線人員，在安全意識與規範執行上的不足。冷氣安裝、維修及移機屬高危高空工序，呼籲：

1. 嚴守資格與合規：工程必須由註冊小型工程承建商負責，從業員必須持有有效平安卡並完成合規高空作業訓練，絕不容許無資格人員、黑工頂替上陣。

2. 強制落實防墜保護：高空作業必須全程正確佩戴合規安全帶、安全繩及可靠錨點，嚴禁站立冷氣機外殼、徒手攀爬、無保護外牆移動等玩命行為。

3. 規範設備與工序：重型冷氣機必須使用吊船、工作台或機械吊運，嚴禁人力硬搬、徒手托舉冒險移位，杜絕因人手失誤墮物或墮人。

4. 嚴守天氣與環境限制：大風、暴雨、雷暴警告或地面風速超過每秒10米，必須立即停工，絕不心存僥倖。

5. 強化監管與應急：現場必須有安全監督、足夠應急通訊及救援準備，僱主須履行職安健責任，完善風險評估及工作程序，杜絕單人無保護高空作業。

6. 全力支持徹查與追責：工會強烈要求勞工處、警方全速徹查意外成因，依法追究相關責任，並發出職安警示，堵塞監管漏洞，避免同類悲劇重演。