荷蘭抵港淨水系統暗藏$2100萬K仔　海關監控遞送拘兩無業男女

海關搗破一宗空運貨物販毒案，上周三（13日）查驗一批由荷蘭抵港報稱為淨水系統的貨物，檢獲55公斤懷疑氯胺酮（俗稱K仔）， 市值約2,100萬元。



海關昨日（20日）進行監控遞送行動，在葵涌工廈先拘捕一名收貨本地男子，發現並非最終收貨地址，追查至元朗區再拘捕一名懷疑涉案女子。兩名被捕人均報稱無業。



海關人員在兩套淨水系統的濾水位置，搜出約55公斤的懷疑氯胺酮，市值約2,100萬元。（王譯揚攝）

上周三（13日），機場科海關人員在香港國際機場空運貨物站，根據風險管理原則，挑選查驗一批由荷蘭抵港、報稱載有淨水系統的空運貨物，該批貨物有兩套淨水系統。經檢查後，海關人員發現貨物X光影像有可疑，懷疑内藏違禁品。經詳細檢查後，海關人員在兩套淨水系統的濾水位置，搜出約55公斤的懷疑氯胺酮，市值約2,100萬元。

案件隨即由香港海關毒品調查科接手，海關昨日（20日）採取了一連串監控遞送行動，先在葵涌拘捕收貨的35歲本地男子，及後發現不是最終收貨地址，再跟隨至元朗區，拘捕一名懷疑涉案的42歲本地女子。

兩名男女涉嫌「販運危險藥物」被捕，兩人均報稱無業。人員亦於男疑犯身上發現一粒依托咪酯（前稱太空油）煙彈，及在女子住所搜到少量的毒品，包括4克懷疑大麻花、0.5克的懷疑可卡因，以及一支毒品吸食工具。

海關毒品調查科機場調查組調查主任鍾億僖表示，案中檢獲的毒品數量非常多，不排除販毒集團圖將該批氯胺酮作分銷用途，相信行動已經成功阻止一批毒品流入市面。海關會繼續根據風險評估及情報分析，加強打擊販運毒品活動。

海關呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢的利益而參與販毒活動，不要接受任何人士的聘請，或者委託運送受管制物品進出香港；亦切勿在未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。市民也要避免將個人資料或者地址交予他人以作收取包裹或者貨物的用途。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑販毒活動。