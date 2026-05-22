文苑樓奪命火｜有街坊逐層拍門叫走火警　住客︰上月重新安裝棚網

周四（21日）晚上近11時，油麻地渡船街文苑樓高層位置發生火警，消防接獲多人報案，立即以「二級火警」級數動員，調派大批消防、救護人員及相關車輛器材到場營救。消防將救火救熄後，在單位內搜索，發現一具焦屍；另有3人送院，包括一名67歲女子，她腳部燒傷，經包紮後須戴上氧氣面罩，送院時清醒；其餘1人則吸入濃煙不適，由救護員在場治理，事件總共釀成1死4傷。



現場所見，大廈外牆安裝了棚架和棚網。有街坊指出，涉事起火單位為13樓，疑為「一劏九」的劏房。事發期間，有街坊逐層拍門，叫其他住客走火警逃生。



李先生指出，大廈今年4月才重新安裝棚網，事發時警鐘響鳴。（李家傑攝）

住在16樓的李先生指出，文苑樓正進行大廈維修工程，去年2月動工，由於大埔宏福苑大火一事，所以大廈同年11月拆除圍網，直至今年4月才重新安裝，工程大約完成7至8成，相信即將竣工。被問到會否因宏福苑大火一事而提高安全意識時，李先生指「根本上都係」，所以自己和家人沿後樓梯離開，並非使用升降機。

李先生表示，事發時準備休息，所以「唔係第一時間知道火燭」，孫女卻指「有啲燶味」，加上聽到警鐘響聲大作，李先生開門了解，發現走廊有煙，於是通知其他家人帶齊鎖匙、銀包和手機離開，自己則戴上口罩。由於大廈有兩條後樓梯，李先生和家人沿其中一條後樓梯前往樓下暫避，當時煙霧不大，估計起火單位靠近另一條後樓梯。

家住12樓的強哥，沿途不停拍門叫街坊走火警。(李家傑攝)

至於另一名住在11樓的街坊「強哥」表示，事發單位為13樓，他指由最初到走火警到地面，均沒有聽到警鐘聲，但有「燶味」傳出，他隨即與其他街坊「逐層逐層」拍門，由12樓拍到落2樓，叫其他住客走火警。其家人則帶著毛巾，沿樓梯先行逃生。

不過，對於「無警鐘響」一事，有在場人士指曾聽到警鐘聲，強哥則認為「假如有警鐘，係咪第一時間要有警鐘呢，而唔係過咗3、4分鐘後先有呢?或者我耳仔聽唔清楚囉!」他補充，逃生到樓下仍未聽到警鐘聲。

而《香港01》在現場採訪期間，曾聽到警鐘聲鳴響。

事發大廈高層位置起火。(網上圖片)

消防展開鋼梯協助灌救。(李家傑攝)

消防展開鋼梯開喉灌救。可見大廈外牆的棚網有薰黑痕跡。(李家傑攝)

其中一名傷者由救護車送院。(李家傑攝)

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