演藝學院觀眾被毆　爭執聲浪蓋台前　戲劇團隊：感謝演員專業演出

灣仔香港演藝學院，昨晚（21日）上演舞台劇《關於那隻龜回魂的故事》。惟演出進行時，卻發生一宗涉及兩名觀眾的爭執事件、最後更演變成血案。警方指，一名女觀眾受傷須送院治理，涉嫌打傷人的男觀眾則被拘捕。



《關於那隻龜回魂的故事》團隊於今日（22日）凌晨時份，在社交媒體公布事件。全文如下：

「我哋製作呢套劇嘅初心，都係希望觀眾可以開開心心入場，帶住笑聲同美好回憶離開。很遺憾，昨晚（21/5）演出及謝幕期間，高座觀眾席發生了爭執事件，現場聲浪甚至連台上演員亦有聽到。感謝演員們在過程中仍然保持專業，繼續專注完成整場演出。



事件雖已交由警方跟進處理，但相信事件確實影響到部分觀眾嘅觀劇體驗，我哋團隊對此感到非常抱歉。



如果你因是次事件而感到困擾，歡迎 DM 聯絡我哋。主辦單位希望了解大家嘅情況，並盡力作出合適安排。



多謝大家一直以來對《關於那隻龜回魂的故事》嘅支持同喜愛。



《關於那隻龜回魂的故事》團隊



2026年5月22日」



舞台劇《關於那隻龜回魂的故事》團隊，事後在社交媒體交代事件。

有在場觀眾留言講述事發時的經過。該觀眾指，在演出一段時，聽到一名男子「講咩好大聲呀！」，其他觀眾更以為是劇的一部份。直至謝幕時，聽到有人叫救命，又指自己「唔見咗副眼鏡」，最終台上開燈，所有人才見到一名涉事男子，以及一名受傷女子。受傷女子隨後由救護車送走，而男子則由警員帶走。該觀眾同時感謝工作人員︰「辛苦晒在場工作人員、同埋已經立即處理」，又痛心被打傷的女觀眾「三唔識七俾人打都好冤禮」。

另有觀眾道：「最初以為舞台效果，點知真係鬧交！」，亦有觀眾留言稱讚工作人員及時應對︰「其實唔關你地事，辛苦晒大家！同埋亞祖（監製王耀祖）叫開House light確實一讚，反應快！」

警方回覆《香港01》指，現場為灣仔告士打道1號香港演藝學院。警方於21日晚上10時26分接獲一名姓文（35歲）男子報案，指他打傷了一名姓彭（34歲）女子。初步調查相信，兩人因聲浪問題發生爭執。女子額頭流血，由救護車送醫治理；而報案男子則涉嫌「襲擊致造成身體傷害」被拘捕。

舞台劇《關於那隻龜回魂的故事》，由王耀祖、周怡、孫偉文監製；阮韻珊編劇；陳焯輝導演。演員為阮小儀、楊樂文、梁仲恆、王耀祖、胡麗英、阮韻珊及倪秉郎。根據網上資料，該劇於今年5月8日起在演藝學院歌劇院演出多場，門票由388元至988元不等，而988元的門票均已售罄。