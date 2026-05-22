佐敦文苑樓奪命火｜消防事後檢查證警鐘有鳴響　起火原因無可疑

昨晚（21日）近11時，佐敦文苑街2至24號文苑樓高層劏房單位發生致命火警，消防將救火救熄後，在劏房內發現一具焦屍；另有4人吸入濃煙不適，清醒送院，事件總共釀成1死4傷。消防事後在記者會指出，大廈警鐘在火警初期已鳴響。消防架起鋼梯，利用水塔防止火勢蔓延至棚網；起火單位「有相當數量的雜物」，正調查起火原因，初步相信沒有可疑。



涉事單位總共被分間成9個，消防在記者會上指出，火場位於最入面，單位內發現一名死者。（李家傑攝）

消防處助理消防區長曹廣慈交代案情指出，消防處昨晚（21日）10時49分接獲報告，指在文苑街2至24號文苑樓後座13樓一個單位發生火警，消防3分鐘後抵達現場，總共調動20輛消防車和10輛救護車，消防處出動106名消防和救護人員，使用一條喉和兩隊煙帽隊進行灌救和搜救，去到同晚11時53分將火救熄，300人自行或由消防協助疏散到安全地方。

曹指出，涉事單位面積大約6米乘8米，總共被分間成9個，在這9個單位中，火場位於最入面單位，並有相當數量的雜物。滅火期間，消防人員在涉事分間單位內發現一名死者，同時救出2男2女，傷者隨後送院接受治理。

消防處助理消防區長曹廣慈（中）、消防處高級救護主任崔銘然（左），以及警務處署理油麻地分區指揮官黃媛姿（右）交代案情。（李家傑攝）

涉事大廈搭有棚網。曹續指，消防架起鋼梯，利用水塔防止火勢蔓延；消防處派出快速應變小隊，主動檢查消防裝置，證實處於有效操作狀態，包括火警警報系統的警鐘在火警初期鳴響。此外，大廈持有年檢證書。起火原因仍在調查中，初步相信沒有可疑。

消防處高級救護主任崔銘然表示，消防處調動7輛救護車、1輛大型救護車、1輛流動傷者治療車和1輛輔助醫療裝備車。4名傷者中，1名男子傷勢嚴重，1男2女傷者因吸入濃煙而呼吸困難，在場接受初步治理包括高濃度氧氣，並由救護車送往廣華醫院進行進一步治理。另有1名男子，經由救護人員判斷為明顯死亡。

警務處署理油麻地分區指揮官黃媛姿亦指，警方接獲相關報案後，派出73名警務人員到場，同晚11時05分在現場一帶實施交通管理措施，至翌日（22日）凌晨2時36分解封。關愛隊亦到場協助，梁顯利油麻地社區中心開放作為臨時庇護中心，有2名居民需要入住，案件交由油尖警區刑事部繼續調查。

事發大廈高層位置起火。(網上圖片)

事發大廈高層位置起火。(網上圖片)

消防展開鋼梯開喉灌救。可見大廈外牆的棚網有薰黑痕跡。(李家傑攝)

其中一名傷者由救護車送院。(李家傑攝)

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其中一名傷者由救護車送院，須戴上氧氣罩。(李家傑攝)