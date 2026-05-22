女商人墮投資騙局失1200萬　地產保險會計最高危　人均損失百萬計

一名54歲女商人誤墮「投資專家」騙局，騙徒聲稱掌握高回報「內幕消息」，傳送虛假投資網站連結，引導事主註冊成會員；另一騙徒再假扮網站客服，用WhatsApp一步步教她轉帳過數。因網站顯示盈利上升，事主亦曾成功提取39萬港元，「甜頭」令她卸下戒心，其後短短9日內不斷「加碼」，惟再提現時，網站無法開啟、WhatsApp無人回應、帳戶消失，最終損失超過1,200萬元。



警方在Facebook專頁「守網者」透露，網上投資騙案如按「人均損失金額」計算職業分佈，地產及保險從業員高踞第一，人均損失高達250萬元；其次為商業人士及會計界，人均損失逾120萬元。從事金融相關行業，往往對自身判斷過度自信，加上騙徒話術貼合其專業知識，令受害人更容易重本投入。

而根據警方的《長者遭遇投資騙案研究》，透過電話訪談去年1,056名誤墮網上投資騙案的長者，發現大多受害長者為退休人士，其次是家庭主婦。

網上投資騙案如按「人均損失金額」計算職業分佈，地產及保險從業員高踞第一，人均損失高達250萬元；其次為商業人士及會計界，人均損失逾120萬元。（「CyberDefender 守網者」Facebook）

警方提醒，越專業越要謹慎；真正穩陣的投資，從不會私訊邀請。下載全新AI+ 升級版「防騙視伏 APP」：https://cyberdefender.hk/scameterplus/。