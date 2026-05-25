土瓜灣劫案｜79歲婆婆嚇到「心都就停」　鄰居聞呼救聲以為踩老鼠

土瓜灣益豐大廈昨日（24日）發生劫案，79歲老婦在自家大門前遭一名無良賊人從後箍頸打劫，搶去其裝有現金、證件及手機的手袋。《香港01》今早（25日）重返現場，並接觸到事主王婆婆，她憶述遇劫過程時仍餘悸猶存，直言：「我成晚都無瞓過覺……啲人話我咁淡定唔驚，我心都就嚟停咗。」



當時她與賊人不斷拉扯，亦曾呼救，最終混亂間跌倒，被賊人搶走手袋及頸鏈。後來得知鄰居聽到呼救聲時，以為她只是踩到老鼠。以往有親友認為大廈治安欠佳，力勸王婆婆搬走，但她始終不捨得，但經此一役，她坦言想法有改變。她昨日亦聽聞有鄰居透露早前曾遭賊人跟尾入屋搶走兩萬多元，但卻未有報警。



王婆婆憶述昨日遇劫的情況。（鄭嘉惠攝）

王婆婆憶遇劫經過 與賊同𨋢不自知 自家門前遇劫

事主是79歲獨居婦人王婆婆。她透露，昨日她到土瓜灣公園閒逛後回家，當時地下大堂只有一名身穿制服的安老院女護工與她一同等𨋢，然後女護工先入𨋢，她緊隨其後。正當𨋢門即將關上時，一名男子突然入𨋢。王婆婆自言「隻眼唔好」，只見到對方的背影及記得對方戴米白色鴨舌帽。

當電梯抵達樓層後，女護工步出後行樓梯，王婆婆行返自己家門，她自言腳曾受傷做過手術，所以動作好慢。她在家門前正伸手入環保袋內翻找手袋取鑰匙時，該名戴鴨舌帽的男子突然從後逼近，二話不說拉扯她的手袋，「我成個人都傻哂，佢就扯我個袋囉，我就同佢扯囉」。

王婆婆憶述昨日遇劫的情況，表示一出電梯不久，在家門前被賊人搶袋。（鄭嘉惠攝）

王婆婆與賊人拉扯 混亂間跌倒 遭賊人搶走手袋

王婆婆出於本能與賊人展開拉扯，「佢男人梗係有力啦，我80歲又驚，唔驚就假啦」。賊人用力拉扯，將她整個人扯到後樓梯。拉扯期間，王婆婆不禁呼叫，混亂之間王婆婆倒地，「我點樣跌親受傷我都唔知，始終我扯唔過佢，我瞓低先畀佢搶咗，跟住佢就即刻行樓梯落去走咗，跟住我咪爬起猛嗌囉，我點樣嗌我都唔記得，因為太驚」。

曾淒厲呼救 鄰居誤以為「踩老鼠」 鄰居天眼拍攝到賊人身影

王婆婆負傷爬起，此時同層一名年青男子開門步出，王婆婆慌忙向他求助：「後生仔，啦啦聲幫我報警。」對方隨即遞上手機，惟王婆婆驚魂未定又不懂用對方電話，未幾另一鄰居張女士隨後出門，表現較為冷靜，隨即協助致電999報警。此時，同層另一名鄰居阿平亦出來表示買餸歸家後，聽到呼救聲。 王婆婆指：「佢哋話我嗌得咁淒涼，以為係踩到老鼠， 見到老鼠，係驚嚇嗰種叫聲囉。」王婆婆指，警方接報後，有數十名警員趕到大廈，並到鄰居阿平的單位翻查閉路電視錄影，「我一睇就認得呢個人」。

同層有鄰居門外的天眼拍攝到賊人犯案過程。（鄭嘉惠攝）

王婆婆被搶去手袋 賊人搶頸鏈時弄傷下巴

王婆婆被搶去的環保袋及手袋內裝有一部手機、約400至500港元現金，以及證件。此外，袋內還有三張八達通，包括一張自動增值八達通（內有400多元）、一張長者綠悠卡（內有100多元），以及其子給她的澳門八達通（內有數百元）。王婆婆無奈道：「問題係證件都夠死啦。」

王婆婆在案發後，在警察提醒下，才發現下巴受傷，但她自言「唔覺得痛」，所以沒有到醫院治理。惟回家洗澡時，才發現下巴有瘀青、腳趾紅腫。她估計下巴的傷痕，是賊人強搶走她戴在頸上、陪伴了她幾十年的20吋K金頸鏈時造成的。

王婆婆腳趾受傷。（鄭嘉惠攝）

7年前丈夫離世後獨居 親友曾勸她搬走

王婆婆透露，丈夫7年前過身後，她便獨居於此，而兒子則在澳門任酒店經理。她憶述自己於2013、14年退休，以前在做過電子加工，「以前香港人肯捱都有得出頭，我一日做20個鐘，拎料回家加工咁樣起家。」她形容在大廈已住了40多年，單位是她當年「捱生捱死捱返嚟」的物業。

她表示，過去親友曾因大廈治安欠佳，力勸她賣樓搬遷，換一間細單位，但她一直不捨得：「我又唔捨得搬，窮等人家，諗住人哋住得我又住得。」 不過經此一役，王婆婆直言對大廈治安的看法也有改變，「一定會改變嘅」。

提醒男鄰居小心賊人 始知對方亦曾遇劫失2萬元

王婆婆昨日遇劫後向一名男鄰居訴苦，希望對方也提醒其妻子小心賊人，豈料對方竟透露自己亦曾是受害者。該男鄰居指，早前曾有一名男賊人尾隨他，「開門個賊跟佢入屋啊」，最終被搶走兩萬多元，但鄰居卻沒有因此報警。

昨晚（24日）土瓜灣益豐大廈C座發生劫案，79歲女事主出𨋢後遭陌生男箍頸至後樓梯搶手袋。（林振華攝）

昨晚（24日）土瓜灣益豐大廈C座發生劫案，79歲女事主出𨋢後遭陌生男箍頸至後樓梯搶手袋。（林振華攝）

昨日（24日）晚上近8時，警方接獲土瓜灣道239號益豐大廈C座一名住戶報案，指其姓王（79歲）女鄰居，於單位外遭一名陌生男子勒頸帶往梯間，劫走一個袋，內有約500元現金及一些個人證件，匪徒逃去。王婆婆幸無受傷，毋須送院。

據了解，疑犯隨事主搭升降機，當事主步行至單位外時，即被人箍頸挾持至後樓梯搶袋。警方將案件列作「行劫」，九龍城警區刑事調事調查隊第五隊正追緝一名年約20至30歲、案發時身穿灰衫、黑褲及白色球鞋的男疑犯歸案。