西灣河傷人內情｜41歲男疑婚外情遭2男襲擊　58歲妻被捕正辦離婚

西灣河上周六（23日）晚上發生傷人案。一名41歲劉姓男子在太康街31號對開鯉景灣休憩處，遭兩名男子持木棍襲擊，歹徒逞兇後逃離現場，劉男同行同事見狀報警。警方表示，昨午（24日）在柴灣區拘捕一名58歲姓何女子，她被扣留調查。



據了解，何婦是劉男的妻子，兩人於2019年結婚，惟二人正在辦理離婚手續，不過仍於同一間清潔公司工作。事件懷疑涉及劉男有婚外情，警方拘捕何女，懷疑與案有關。案件現交由東區警區反三合會行動組跟進。

案發後，現場遺下斷棍。（陳永武攝）

據了解，劉男在鯉景灣從事清潔工作。上周六（23日）晚上，劉男收工後和女同事行經上址突然遇襲，兩名歹徒案發時操越南話，身穿黑色上衣。就現場所見，地面血跡斑斑，遺下一頂染血鴨舌帽、假髮、一雙鞋子和斷棍。

劉男頭手受傷，清醒由救護車送往東區醫院接受治理。警方將案件列作「傷人」處理，仍在追緝兩名越南裔男子。

案發後，現場遺下一頂染血鴨舌帽。（陳永武攝）