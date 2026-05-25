青葵公路九巴撞工程車︱逾20傷　車長涉危駕被捕　被暫停駕駛職務

青葵公路今午（25日）有九巴先後撞向兩輛工程車，22人受傷，當中18人需要送院，包括姓葉男車長（39歲）。



警方表示，葉男酒精測試為零度，他涉嫌「危險駕駛」被捕，現正被扣留調查。九巴指，已暫停涉事車長駕駛職務，並已派員慰問傷者，會配合警方調查原因。



九巴車頭嚴重損毀，玻璃爆裂。（馬耀文攝）

案發於今午接近2時，青葵公路近瑪嘉烈醫院，一輛960號線九巴與兩輛工程車相撞，姓葉九巴男司機（39歲）被困車內，由消防救出，他頸、腰及腳傷；車上10男11女乘客（24至91歲）受輕傷，其中2男2女，接受治理後拒絕送院。其餘18名傷者及九巴司機分別被送往瑪嘉烈醫院及明愛醫院治理。據報，當時兩輛工程車停泊在公路北行左二線，正處理另一宗交通意外。

案發一刻的車cam片段曝光，可見箭嘴車捱撞後被九巴推前多個車位，站於前方的一名人士險被撞上，幸及時逃走保命。九巴餘勢未止，再衝前撞向另一輛箭嘴工程車始停下。有乘客事後憶述，雖然已綁好安全帶，惟衝力將安全帶撞甩，不少人失平衡倒地，車廂內一片混亂。

九巴車長須戴上「頸箍」固定頸項送院；事後涉嫌「危險駕駛」被捕。（鄭嘉惠攝）

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九巴回覆查詢表示，今午近2時，九巴一輛路線960巴士往屯門方向，駛至青葵公路近荔枝角公園時，與兩輛停在路面第二條行車線的工程車發生事故。九巴已暫停涉事車長駕駛職務，並已派員慰問傷者，會配合警方調查原因。

青葵公路發生嚴重車禍，九巴司機一度被困車內。（網上圖片）

運輸署早前回覆查詢表示，當時青馬管制區營辦商因貨車與一輛巴士碰撞，派出輕型搶救車及護航車到場協助，當時兩車均全程啟動車頂警示閃燈；現場附近的行車線管制燈號已亮起紅色交叉標誌，顯示相關行車線已封閉。

署方已要求巴士公司及青馬管制區營辦商提交詳細報告，並全力配合警方調查。運輸署會按調查結果與巴士公司及青馬管制區營辦商積極跟進。

▼ 5月25日青葵公路車禍．案發一刻車cam▼