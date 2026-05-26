車CAM｜荃灣路兩私家車狂飆　避車急切線　Benz猛力撞翻貨車釀3傷

荃灣發生嚴重車禍。前日（24日）凌晨2時50分，一輛私家車沿荃灣路、往荃灣西方向行駛，途至柏傲灣對開時，私家車為避車扭軚至鄰線，撞向一輛貨車。貨車上兩名持身份證的非華裔男子受傷，28歲司機頭、頸、腰傷；40歲乘客則頭痛，而23歲姓何私家車男司機亦手傷，3名傷者均由救護車送往仁濟醫院治理。



事發一刻車CAM影片曝光，甫開首便見一輛貨車及的士先後沿左線行駛，的士未幾便打右燈，在其緩緩切線之際，一輛深色私家車及銀色Benz私家車相繼由右線高速飆前。前車見的士阻擋前路，即扭過左線，而後越過貨車繼續奔馳；後車遇上同一「障礙」尾燈狂閃，亦唯有切去左邊，卻失控高速撼向貨車車尾，霎時灰塵滾滾。另有圖片及影片可見，事後貨車向右翻側，足見Benz撞擊力道之猛；Benz部分車頭被壓扁，擋風玻璃碎裂，汽車零件四散。事後有其他車輛停下，有人站於中線揮動燈光，示意後方車輛注意路面情況。



意外後貨車向右翻側，足見Benz撞擊力道之猛；Benz部分車頭被壓扁，擋風玻璃碎裂。（車cam L（香港群組））