土瓜灣劫案｜益豐大廈79歲婦遭箍頸搶金鏈受傷　警查天眼拘無業漢

土瓜灣周日（24日）發生搶劫案，土瓜灣道239號益豐大廈C座一名79歲婦人回家時，被賊人從後勒頸帶往梯間，劫走一個隨身袋及金鏈，鄰居協助報案。



警方翻查大量天眼下，鎖定疑犯，於昨日（26日）在旺角區拘捕一名54歲本地無業男子。他已被暫控一項搶劫罪，案件將於明日（28日）上午在九龍城裁判法院提堂。



土瓜灣益豐大廈C座發生劫案，一名老婦遭陌生男搶去手袋；警方到場調查。（林振華攝）

警方於周日（24日）晚上8時許接獲一名市民報案，指其鄰居返回土瓜灣益豐大廈住所時，在單位門外被一名陌生男子從後箍頸，並強行帶到後樓梯。賊人搶去受害人身上的金鏈及手袋後逃去無蹤，79歲女受害人幸僅受輕傷。案件交由九龍城警區重案組第二隊跟進調查。

5月24日，土瓜灣益豐大廈C座發生劫案，一名老婦出𨋢後遭陌生男箍頸至後樓梯搶去財物。（資料圖片/林振華攝）

警方接報後，翻查「銳眼計劃」下大量閉路電視片段及分析，鎖定疑犯身份，於昨日（26日）中午在旺角區，拘捕懷疑涉案54歲姓李本地男子。他報稱無業，現正被警方扣留調查，已被暫控一項「搶劫罪」，明日（28日）上午在九龍城裁判法院提堂。

九龍城警區重案組督察譚鈞鎧交代案件。（羅日昇攝）

九龍城警區重案組主管偵緝督察譚鈞鎧指，搶劫罪為嚴重罪行，根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第10條，一經定罪，最高刑罰可被判處終身監禁，巿民切勿以身試法。

警方呼籲巿民，尤其獨居長者，日常出入一定要時刻保持警惕，留意保管好個人財物，以免賊人有機可乘。另外，大廈保安從業員亦需時刻提高警覺，若遇到有陌生人到訪，應詢問到訪目及登記個人資料，或向警方求助。