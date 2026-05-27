金鐘城巴上層兩座椅間插𠝹刀　男乘客遭刀鋒刺中手部　重案組追查

城巴有座位發現被插𠝹刀。今日（27日）下午5時20分，警方接獲一名男子報案，指在乘搭城巴路線37A時，發現上層兩張座椅之間，插有一把刀片凸出的𠝹刀。巴士於金鐘道近太古廣場對開停下，警員登車調查，檢獲一把長約13厘米的𠝹刀，發現約有1厘米長的刀片被推出。警方將案件暫列「企圖有意圖而傷人」交由中區警區重案組跟進，暫未有人被捕。



乘客張先生向《香港01》表示，他在灣仔登上巴士後，移步至上層車廂後排，詎料坐下時手部被尖銳物刺中，赫然發現兩張座椅間插有一塊刃口朝上的刀片，所幸並未受傷，他隨即通知車長及報警求助。



一把刀片凸出的𠝹刀插在城巴上層後排兩座椅之間。（乘客張先生提供）

城巴回覆《香港01》查詢指，今午約5時半，城巴一輛37A號線巴士駛至近金鐘太古廣場巴士站時，車長接獲乘客報告，指在上層一組空置座位之間的縫隙發現懷疑利器。車長即時通知車務控制中心並報警處理。事件中無乘客受傷，城巴正配合警方調查。

乘客張先生表示，坐下時手部被尖銳物刺中，其後發現是刀片，所幸沒有受傷。（梁偉權攝）

今次已是不足一周內，第二次有城巴座位發現利器。上周六（23日）晚上，一名女子在城巴路線15C巴士上，被藏在椅背的約5厘米長縫紉針刺傷腰部，送瑪麗醫院治理。警方亦將該案列作「企圖有意圖而傷人」跟進。城巴當日回覆查詢表示，正配合警方調查。