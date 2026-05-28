機場大黃蜂的士剷越的士站直撞「Uber Taxi」　一司機傷│車CAM

機場的士站發生車禍。今日（28日）凌晨零時許，兩輛的士在一號客運大樓對出、翔天路的士站位置相撞，其中一名司機背部受傷，其他行家見狀報案，警方接報到場，正調查車禍原因。



網上事後流傳相關影片。有目擊者在片段中表示，大黃蜂車隊的士剷上的士站、俗稱「浮台」的乘客候車區，繼而撞向一輛車身印有「Uber Taxi」的士。片中口述者估計肇禍司機「瞓X着咗」、「大X鑊」。而且Uber Taxi車尾損毀，口述者直言石油氣缸「爆X埋」。至於大黃蜂車隊旗下的士氣袋彈出，車頭同告損毀，目擊者形容「車主多得佢唔X少」。

大黃蜂的士剷上的士站候車區，再撞向一輛「UBER TAXI」才停下。(讀者圖片)

片中可見，鐵柱被撞到完全歪斜，雪糕筒跌在地上，兩車零件散落一地。肇禍的士車門打開，司機如常下車，相信傷勢不重，事件引來其他的士行家駐足觀望。

另外，意外現場的前方其他的士，其「車Cam」拍到事發一刻。可見涉事大黃蜂車隊的士突然剷上路中候車區，繼而撞向該輛Uber Taxi，該輛Uber Taxi被撞到橫亘路中，泊在該輛Uber Taxi前方之市區的士被輕微波及，稍微被推前。而事發一刻則發出巨響。

涉事大黃蜂的士剷過的士站「浮台」直撞另一的士。路邊鐵柱亦被撞毀。(讀者圖片)

涉事大黃蜂的士剷過的士站「浮台」直撞另一的士。(讀者圖片)

Uber Taxi車尾損毀。（Fcaebook群組「的士司機資訊網 Taxi」影片截圖）

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大黃蜂車隊的士司機下車。（Fcaebook群組「的士司機資訊網 Taxi」影片截圖）

車CAM片段可見，涉事大黃蜂的士剷過的士站「浮台」直撞另一的士。(車CAM截圖)

車CAM片段可見，涉事大黃蜂的士剷過的士站「浮台」直撞另一的士。(車CAM截圖)