機場的士站「大黃蜂」剷越候車區直撞「Uber Taxi」　一司機頸傷

機場的士站發生車禍。今日（28日）凌晨零時許，68歲周姓男司機駕駛大黃蜂車隊的士，在一號客運大樓對出、翔天路的士站位置和另一輛車身印有「Uber Taxi」的士相撞，周男沒有受傷，77歲黃姓Uber Taxi男司機頸部和背脊受傷，其他行家見狀報案，黃男由救護車送往北大嶼山醫院接受治理。



據了解，有人報稱煞車系統失靈；警方正調查車禍原因。



網上事後流傳相關影片，意外現場的前方其他的士，其「車Cam」拍到事發一刻。可見涉事大黃蜂車隊的士突然剷上路中候車區，繼而撞向該輛Uber Taxi，該輛Uber Taxi被撞到橫亘路中，泊在該輛Uber Taxi前方之市區的士被輕微波及，稍微被推前。而事發一刻則發出幾聲巨響。

大黃蜂的士剷上的士站候車區，再撞向一輛「UBER TAXI」才停下。(讀者圖片)

另有其他影片可見，有目擊者在車禍發生後表示，大黃蜂車隊的士剷上的士站、俗稱「浮台」的乘客候車區，繼而撞向Uber Taxi。片中口述者形容「大X鑊」，Uber Taxi車尾損毀，口述者直言石油氣缸「爆X埋」。至於大黃蜂車隊旗下的士氣袋彈出，車頭同告損毀，目擊者形容「車主多得佢唔X少」。

鐵柱被撞到完全歪斜，雪糕筒跌在地上，兩車零件散落一地。肇禍的士車門打開，周男如常下車，事件引來其他的士行家駐足觀望。

涉事大黃蜂的士剷過的士站「浮台」直撞另一的士。路邊鐵柱亦被撞毀。(讀者圖片)

涉事大黃蜂的士剷過的士站「浮台」直撞另一的士。(讀者圖片)

Uber Taxi車尾損毀。（Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」影片截圖）

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大黃蜂車隊的士司機下車。（Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」影片截圖）

車CAM片段可見，涉事大黃蜂的士剷過的士站「浮台」直撞另一的士。(車CAM截圖)

車CAM片段可見，涉事大黃蜂的士剷過的士站「浮台」直撞另一的士。(車CAM截圖)