澳門車禍｜駕車斑馬線撞斃10歲童　電腦工程師涉過失殺人移送法辦

澳門昨晚（27日）發生奪命車禍，一輛七人車駛至青洲大馬路斑馬線時，疑未減速讓路，撞到一名10歲男童，男童被送往鏡湖醫院後不治。意外令不少市民痛心，今早現場出現「花海」及零食悼念。



據澳門傳媒最新報道，澳門治安警昨日已以涉嫌「過失殺人」罪，拘捕涉事姓周（40歲）七人車司機，並扣押肇事車輛，今早已移交檢察院偵辦。據了解，周男為澳門永久居民，任職電腦工程師；其酒精測試結果證實為零度，報稱事發時留意不到有行人過路。



車禍後，救援人員趕抵現場男童急救處理。（網上圖片）

車禍發生於昨晚8時18分，一輛七人車在青洲大馬路、近北區警司處對開斑馬線，撞到一名10歲男童；男童被送往鏡湖醫院搶救後，昨晚8時42分證實不治；經初步調查，涉案司機在行經斑馬線前未有減速，現場未發現煞車痕跡，司機報稱當時沒有留意有行人橫過馬路。

今早多名熱心市民及街坊，紛紛自發到現場獻花悼念，行人路上一字排開擺放了多束鮮花，有人亦特意帶來零食、餅乾、紙包飲品等零食及毛公仔，擺放在「花海」之中悼念。

救援人員將送往鏡湖醫院搶救，惜最終不治。（澳廣視片段截圖）

澳門治安警察局對男童不幸離世深感痛心，向家屬致以最深切哀悼與慰問；並指警方將加強交通執法，針對不禮讓行人、超速等行為加強監控，並在青洲大馬路等事故多發地點加強巡查。同時會聯同教青局、交通事務局優化學校周邊交通設施，加強道路交通安全宣傳。

根據澳門《道路交通安全法》第37條及第103條，駕駛者駛經斑馬線時必須減速，必要時停車讓行人優先通過。一般違例將罰款600至2,500澳門元；累犯最高罰款5,000元及禁止駕駛6個月。若造成人身傷亡，須負刑事責任，面臨徒刑處分。

救援人員趕抵現場為男童急救，惜最終事與願違。（澳廣視片段截圖）

事後澳門治安警在場調查。（澳廣視片段截圖）