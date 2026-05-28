葵盛圍爆水管｜葵盛西邨一帶恢復食水供應　沖廁水供應凌晨同復常

葵盛圍本周四（28日）爆食水管，葵盛西邨、月海灣等食水一度暫停供應，有車輛因路陷一度被困。水務署在Facebook專頁「滴惜仔」表示，經水務署工程團隊的搶修，葵盛圍的食水水管維修已經完成，所有早前受影響的住戶及商戶，包括葵盛西商場、葵盛西邨第八座、第九座及邨內一所小學的食水供應，已於同日下午約5時半起陸續恢復正常。



另外，署方發現鹹水水管有滲漏的情況，現時葵盛商場、葵盛西邨第7至10座、月海灣、葵盛社區會堂及邨內兩所學校的沖廁水受影響。



水務署本周五（29日）凌晨3時許在Facebook專頁「滴惜仔」表示，經署方工程團隊的搶修，繼全面恢復食水供應後，葵盛圍的鹹水水管維修工程已經完成，沖廁水供應亦已於本周五（29日）凌晨3時開始陸續恢復正常。署方工程團隊會繼續進行路面修復工程，希望本周六（30日）早上6時全面重開通往葵盛西邨第8座停車場的行車線，同時感謝葵青民政事務處、區議員、關愛隊及房屋署的協調，使維修工程可以順利完成，亦感謝受影響市民的體諒。



本周四（28日）早上爆水管後，葵盛西邨停車場外有大量黃泥水湧出。（區議員劉美璐提供）

水務署本周四（28日）曾稱，正全力搶修，爭取本周五（29日）早上6時，恢復葵盛西商場、葵盛西邨第7至10座、月海灣、葵盛社區會堂及邨內兩所學校的沖廁水供應。

水務署續指，經工程團隊清理路面後，葵盛西邨第8座停車場出入口已經恢復行車。由於大廈高層用戶有內部儲水缸作緩衝，停水時並沒有對大部分用戶造成明顯影響，輪候取水的市民並不多。事件期間，水務署有增派水車及水缸為受影響居民及商戶提供臨時食水，一度派出一架水車及20個水箱放置於屋苑及商場附近，方便市民取水。

本周四（28日）早上爆水管後，大量食水湧出，有的士涉水而過激起水花。（區議員劉美璐提供）

另外，水務署已派出緊急應變小隊亦現場協調及為市民提供即時協助，包括到安老院、長者中心及商戶了解受影響情況，以及與管理處、食肆及居民緊密溝通，就暫停供水安排及復水的詳情互通資訊。署方亦為邨內食肆、其他商戶、安老院及長者中心送上臨時食水，以便利他們營業及減少對受影響長者帶來不便。

署方會繼續與葵青民政事務處、當區區議員、關愛隊及房屋署緊密聯繫，為有需要的居民及商戶提供適切支援。

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水務署為受影響用戶提供水車及水箱，提供臨時食水。（Facebook陳湘宜圖片）

本周四（28日）早上爆水管後，大量黃泥水從地面湧出。（區議員劉美璐提供）