東張西望｜青衣女子疑前男友指使同黨爆竊住所　警拘27歲前男友

青衣一名女子向電視節目《東張西望》投訴，指懷疑前男友指使同黨入屋盜竊，偷去名錶、名牌手袋及首飾，總值約154萬元。警方稱於昨日拘捕一名27歲男子，涉嫌串謀爆竊。



案件由葵青警區刑事調查隊第六隊跟進。（資料圖片/黃學潤攝）

警方稱，上周六（23日）接獲保安員報案，指青衣青敬路33號一住宅單位懷疑遭爆竊，一名可疑男子逃去。人員到場經住戶點算，有1隻手錶、4個手袋及2隻手鐲不見了，總值約154萬元。

經調查後，人員昨日（28日）下午在青衣拘捕一名27歲姓蘇本地男子，涉嫌「串謀爆竊」，他現正被扣留調查。案件交由葵青警區刑事調查隊第六隊跟進，行動仍在進行中。

據悉，被捕人是報案人的前男友。

女事主麥小姐向《東張西望》提供片段，指案發當日凌晨3點左右，一名南亞裔男子假扮外賣員入屋，搜尋一番後，取走若干個手袋和疑似名錶，途中拿出電話傾談，將物件放入外賣食物後雜開。

她質疑背後主謀為前男友：「我相當肯定嫌疑人，因為佢喺某啲特定位置想搵一啲特定嘅嘢...我屋企密碼得一個人知道，連我屋企人都唔知。（可唔可以透露係邊個？）我前男友。呢件事都係佢搵人做。」

電視台主持亦聯絡過該名蘇姓男子，對方否認與事件有關。