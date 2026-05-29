金鐘城巴椅間插𠝹刀｜14歲少年與同學爭執遺下𠝹刀　涉兩罪被捕

前日（5月27日）一名男子乘搭城巴路線37A至金鐘時，發現上層兩張座椅之間，插有一把刀片凸出的𠝹刀。警員檢獲一把長約13厘米的𠝹刀，發現約1厘米長的刀片被推出。有乘客坐下時手部被刺中，幸無受傷。



警方拘捕一名涉案的14歲少年，他涉嫌「管有攻擊性武器」及「企圖傷人」，獲准保釋。警方今午（29日）交代案情時指，涉案少年登車後，與同學爭執並亮出𠝹刀，惟落車時遺下𠝹刀，直至報案人上車後揭發。



灣仔警區重案組督察李昕翰交代案情。（黃偉民攝）

灣仔警區重案組督察李昕翰稱，5月27日下午，一名男乘客搭乘巴士從灣仔駛往金鐘期間，在所坐的巴士座位罅縫發現一把銀色𠝹刀，刀片推出。人員到場檢獲一把13厘米長，約1厘米刀片被推出。

人員翻查巴士閉路電視片段後，鎖定涉案少年，並發現他在港島南區登車，坐在上層後排位置，期間因瑣碎事情與同學爭執，並亮出𠝹刀指向他們，他在灣仔區落車時遺下𠝹刀，直至報案人上車後坐於同一座位，揭發事件。

灣仔警區重案組督察李昕翰交代案情。（黃偉民攝）

灣仔警區重案組第一隊深入調查後，昨午在香港仔區拘捕涉案少年，他已獲准保釋，6月下旬報到。據了解，涉案少年就讀南區一間中學，𠝹刀在文具店購買。李昕翰強調，今次為個別單一事件，並不涉團夥。

警方呼籲，任何人作為公共交通工具使用者，應尊重其他使用者的權利。若因為某些行為對其他人做成實際身體傷害，情況可以非常嚴重，亦會干犯香港法例212章侵害人身罪條例第19條傷人罪，最高可以被判監禁3年。各位市民切勿以身試法。

↓5月27日情況↓

涉案𠝹刀原插在巴士上層後排兩座椅之間（圓圈位置）。（梁偉權攝）