屯門工廈3個月前破獲私煙倉　海關揭死灰復燃　檢$3700萬貨拘一男

香港海關昨日（28日）於屯門及錦田區展開反私煙行動，破獲兩個私煙儲存及分銷倉庫，檢獲約830萬支未完稅香煙，市值約3,700萬元，應課稅值約2,700萬元。行動中，一名41歲集團男骨幹被捕。



海關於過去三個月內，兩度在同一座工業大廈，破獲私煙儲存倉庫。不法分子藉短期執法盲點，心存僥倖，選同一地址。案中檢獲私煙牌子非本地市場常見，相信轉口外地圖利。



海關在屯門一工廈兩度破私煙倉庫。（海關提供）

行動中，海關人員先在屯門一座工業大廈的地下貨台，截查一名41歲中國籍男子，他報稱司機，當時正在貨車尾板進行卸貨，海關人員隨即採取行動，於貨車內檢獲約90萬支未完稅香煙，當場拘捕男子及扣查涉案貨車。

海關人員隨即順藤摸瓜，於工廈內升降機及11樓單位內，再檢獲560萬支未完稅香煙。案件為海關於過去3個月內，兩度於同一座工業大廈破獲私煙儲存倉庫。不法分子以為執法部門在破獲過的地方，出現短期的執法盲點，因而心存僥倖，企圖租用同一個大廈的單位重操故業，妄以為可逃避海關偵查。據悉，涉案單位佔地1,500呎。

海關扣查一輛涉案貨車。（海關提供）

至於在錦田搗破的私煙倉，海關檢獲180萬支未完稅香煙。海關稅收罪案調查科稅收調查第一組調查主任李嘉霖指，私煙集團利用工廈租金低廉、空間寬敞及交通便利等特點，作儲存及重新包裝的基地。海關在涉案單位發現私煙外，亦發現大量日用品貨物，包括膠筒及即棄餐碗，懷疑不法分子重新包裝私煙時，採用「內層藏私煙，外層放雜貨」的混裝模式，企圖掩人耳目，以減低運輸途中被查獲的風險。

海關稅收罪案調查科稅收調查第一組調查主任李嘉霖交代案件。（梁偉權攝）

一名41歲男骨幹負責倉庫私煙物流及分銷安排，被海關拘捕。（梁偉權攝）

由於部分檢獲的私煙牌子非本地市場常見，包裝與過往走私海外貨品相近，海關相信私煙主要用作出口牟利。經初步調查顯示，被捕41歲男子屬私煙集團骨幹成員，負責倉庫物流及分銷安排。海關相信，行動成功瓦解一個私煙集團。海關會繼續嚴厲打擊走私活動，目前將深入追查私煙的來源及去向，不排除會有更多人被捕。

海關重申，走私屬嚴重罪行。根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款 200 萬元同埋監禁7年。而根據《應課稅品條例》，任何人處理、管有、售賣、同埋購買私煙，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7 年。

海關稅收罪案調查科稅收調查第一組調查主任李嘉霖交代案件。（梁偉權攝）

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或者透過舉報罪案專用電郵帳戶或網上表格，舉報懷疑私煙活動。