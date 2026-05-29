藍田邨藍碧樓爆炸｜50歲婦煮食時傳異味　關煤氣掣即爆炸二級燒傷

藍田邨藍碧樓一單位今早（29日）發生爆炸，一名女子四成面積燒傷。事件更多細節曝光，據悉傷者為涉事單位的50歲女住戶，事發時她正在烹調蕃薯等食物，期間突然聞到陣陣氣體異味，關煤氣一刻隨即發生爆炸，她猝不及防，多處二級燒傷，巨響隨驚動多名居民報案，她自己亦負傷報警。



女傷者面部及雙手等全身多處，均須貼上敷料，臥擔架床送院。

事發在今早約10時29分，藍田邨藍碧樓一單位傳出爆炸巨響，多人報案。消防員接報趕抵，一度派出一隊煙帽隊及一條喉戒備，最後在11時35分停止動員。現場可見，涉事單位窗戶玻璃盡碎，大廈對開滿佈散落的雜物。

50歲女傷者身體有多達四成面積燒傷，面部及雙手等多處均須貼上敷料，清醒臥擔架床由救護車送往伊利沙伯醫院治理。事件中，約80名居民疏散。警方及消防一度封鎖其中3層樓調查。

有雜物飛散大廈對開地面。

大批消防到場救援。（Facebook Annis）