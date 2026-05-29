非載客九巴車長駕駛時雙手離軚　九巴：以違反安全守則解僱

社交平台昨日（28日）流傳驚險片段，拍到一輛行駛中的九巴，車長在駕駛期間雙手離軚、沒有緊握軚盤。片主直言「睇住佢咁揸車真係好驚」，引起關注。



九巴昨日回覆指，有關巴士非載客，已即時暫停涉事車長駕駛職務。事件今日（29日）有最新進展，九巴表示，經調查後決定以違反安全守則作出解僱，強調公司對車長駕駛安全有嚴格要求，如發現任何涉嫌違規情況，必定會跟進調查，有需要時採取紀律處分。



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涉事九巴車長戴著太陽眼鏡，在駕駛期間雙手完全離開軚盤，並不時按手指及手掌，亦會轉動手腕等。

早前社交平台上傳的兩段影片，清晰拍攝到九巴車長戴著太陽眼鏡，在駕駛期間雙手完全離開軚盤，並不時按手指及手掌，亦會轉動手腕等。另一段片段，從巴士車頭的倒頭鏡倒映可見，車長雙手離軚，並擱在軚盤上。

片主留言指：「睇住佢咁揸車真係好驚，雙手完全冇揸緊軚盤！」並指當時原本打算拍攝該輛九巴的車牌以便舉報，但無奈「當想影車牌嘅時候，行到分叉路已經影唔切！」

另一段片段，從巴士車頭的倒頭鏡倒映可見，車長雙手離軚，並擱在軚盤上。

短片引發大批網民熱議，批評車長駕駛態度欠佳，又指雙手離軚是危險及不負責任的行為，「呢啲態度，仲係公共車幾廿條命喺佢手上，一個都不能饒恕！」