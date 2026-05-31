羅便臣道薈萃苑火｜31歲女子同日晚上證實不治　1男1女危殆留醫

半山羅便臣道薈萃苑昨日（30日）發生火警，人員在起火單位內救出昏迷的1男2女，他們隨後被分別送往瑪麗醫院及律敦治醫院搶救。在律敦治醫院留醫的31歲姓倪女子已於昨晚11時20分被證實死亡；另外64歲男傷者及37歲女傷者則情況危殆，分別留醫瑪麗醫院及轉送東區醫院繼續治療。



半山羅便臣道5至9號薈萃苑一單位發生火警，1男2女昏迷；消防到場救援。（黃偉民攝）

中區警區重案組接手跟進案件，警方與消防處昨午（30日）4時半交代案件詳情。消防指單位大門被梳化阻擋，消防進入單位時「相當困難」；又指單位主人套房內發現兩個起火點，火警起因有可疑。而人員在一個客房內發現一名昏迷女子，然後再於主人房套廁內發現一男一女昏迷傷者。

3名傷者分別是姓尹男住戶（64歲）、姓倪女住戶（31歲）及姓卢女子（37歲）。據悉，尹男及倪女是情侶，卢女是友人；兩名涉案女子為內地人，持雙程證來港。昨日倪女被送到律敦治醫院搶救，惜於晚上11時20分不治；尹男與卢女被送到瑪麗醫院治理，其後卢女轉送東區醫院，二人情況危殆。

警務處中區助理指揮官（刑事） 警司郭進傑（左）、消防處助理消防區長巫珊凱（中）及消防處高級救護主任林景祺（右）昨午（30日）交代火警詳情。（王譯揚攝）

警方表示，在單位主人套房及另一房間內均發現「冰壺」、打火機及打火機氣樽等吸毒工具，不排除有人吸毒或吸煙釀禍，而打火機氣樽已損毀，懷疑因此導致火勢蔓延；又指在主人房套廁內發現的一男一女事主，以毛巾及床單擋住廁所門罅，相信是他們發現火警後嘗試自救。

消防指，起火單位大門被一個大型的沙發阻擋，入內時「相當困難」；單位的走廊門與主人房門同被反鎖，人員及後在主人房內發現兩個起火點。（王譯揚攝）