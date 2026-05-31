Comic Con｜64歲男會展場內涉偷檔主$1400耳機　翌日再現身終就擒

首屆香港國際動漫展Comic Con 2026，上周五（29日）正式在灣仔會展開鑼，活動於3號展廳，佔地超過兩萬平方米，人潮如鯽，不法份子疑趁機盜竊。昨日（30日）傍晚接近6時半，警方接獲報案，指一攤檔的46歲男負責人被偷走約值1,400元的耳機，惟賊人成功逃去。



及至今日（31日）下午2時18分，疑犯竟再現身會場，受害人認出後立即報警，並通知會場職員及保安合力將其截停。警員趕抵以涉嫌「店舖盜竊」拘捕姓周（64歲）男子，交由灣仔警區刑事調查隊第五隊跟進。



首屆香港Comic Con 2026發生竊案，一名六旬漢昨日（30日）涉偷走價值1,400元的耳機，今日（31日）再現身會場落網。（資料圖片／梁嘉欣攝）

由藝人古天樂一手促成的首屆香港Comic Con 2026，5月29日至5月31日在灣仔會展舉行。現場除有6米高巨型《龍珠》悟空吹氣巨像坐鎮，更邀請到邊佑錫、Mads Mikkelsen 等多位國際影星現身支持。