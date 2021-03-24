6男炮製車禍呃社署賠償　車Cam拍下商討過程　涉串謀詐騙被捕

撰文： 黃廸雯 最後更新日期： 2021-03-24 22:05

6名男子自編自導車禍，以獲取病假證明，圖向社署交通意外傷亡援助騙取近4萬元。本月4日，警方接報大埔林錦公路有兩架私家車相撞，事件中6名男子報稱受傷。警方翻查涉事車輛車cam片段時，揭發有人在意外前在車廂內商討「車禍」內容，懷疑有人安排是次交通意外。 至昨日（23日）其中4名男子再向警方錄口供，更透露將向社署申領俗稱「車手獎」的不論過失賠償。警方當場拘捕4人，年齡介乎26至55歲，涉嫌「串謀詐騙」。據悉，他們報稱銷售員及商人。警方正通緝其餘2名涉案男子。

事發本月4日晚上近9時，警方接報指，一輛大發及一輛豐田Echo在林錦公路相撞，兩車共有6名男子報稱受傷。新界北交通部經初步調查，認為案件有可疑，聯同大埔警區重案組第二隊展開調查。

據悉，警方翻查有關車輛車cam片段時，竟發現事發前有人在車內商討「車禍」內容，包括指使前車司機減速等候後車撞上。至昨日，4名「傷者」再向警方錄口供，並表示將向社署申請援助，警方隨即拘捕4人。有人於警誡下承認，串謀他人詐騙社署的不論過失賠償。消息稱，4人呃病假由9至20多日，每人每日可獲得社署500元援助，共牽涉款項近4萬元。被捕男子現正被扣留調查。案中其餘兩男未有如期報到，正被警方通緝。

警方強調，高度重視涉嫌騙取政府資助的案件，會致力和不同的政府部門合作，打擊違法行為。警方表示，串謀詐騙屬嚴重罪行，一經定罪，罪行的最高刑罰均可判監14年。

社署交通意外傷亡援助計劃旨在向道路交通意外受害人或其受養人迅速提供經濟援助。計劃無須考慮受惠人的經濟狀況，或有關交通意外是因誰人的過失而造成。援助金按受害人的傷亡情況支付；至於財物損失，則不在援助範圍內。