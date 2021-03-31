葵涌邨曉葵樓火警　女戶主疑睡房縱火被捕

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-03-31 17:10

葵涌邨曉葵樓一中層單位今（31日）早起火，火勢猛烈及冒出大量濃煙，消防到場將火救熄，意外中有200名居民需疏散，有4人吸入濃煙不適要送院，包括起火單位一對母女。據悉，消防及警方初步調查後，發現起火原因有可疑，懷疑有人在自己睡房縱火，警方下午拘捕47歲女戶主，案件列縱火案跟進，

起火的為曉葵樓14樓一個單位，據悉，有一家四口居於上址，包括一對夫婦及兩名女兒，近日男戶主於內地工作無法回港，事發時細女已回校上學，因此單位內只有女戶主及15歲大的長女，其間女戶主睡房突然起火，火光熊熊，當時長女於另一間房間熟睡，被走廊外居民走火警的嘈雜聲弄醒，才驚覺屋內起火，她立即尋找母親，其後發現對方已離開單位。警方經調查後，47歲女戶主涉縱火被捕。現場消息稱，女戶主懷疑有精神病紀錄。

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事發於今早7時許，由於火勢猛烈，單位內陷入火海，有鋁窗被燒至剝落飛墮地面，意外中近200名住客疏散至地下位置，另有數十人走上天台暫避，有長者需由救援人員協助落樓。事件中有4人需要送院，包括起火單位的母女吸入濃煙不適，以及有一名老婦手腳擦傷送院。

▼▼ 葵涌邨曉葵樓居民帶同寵物逃生 ▼▼