黑幫元朗擺大壽疑違限聚令　警區內大巡查　芬蘭浴違規營業收傳票

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-04-05 00:18

有報道指黑幫成員於元朗一間酒樓擺百人壽宴，懷疑違反限聚令，更流出一張逾50人除下口罩的大合照，警方昨（3日）連同食環署巡查西菁街及康景街多間食肆。據悉，警方重視有關事件，由今晚（4日）起一連數日於元朗區進行「犁庭掃穴」行動，派出大量警力，聯同食環署人員巡查區內多個娛樂場所，檢視是否有處所違反防疫規定。

警方今晚聯同食環署人員，由晚上7時45分開始巡查行動，分別前往光華商場地庫金禾遊戲機中心、黑幫擺壽宴的西菁街10號嘉嘉好宴會廳、合益路銀湖芬蘭浴室及京拿遊戲機中心等多個娛樂場所。警方於京拿遊戲機中心發現3名未滿16歲的少年，將他們帶回警署及聯絡家人接走。

此外，現場消息指，食環署人員調查銀湖芬蘭浴室的牌照後，發現有關埸所分別有浴室及按摩牌照。雖然政府上月31日放寬社交距離措施，惟浴室、派對房間、夜總會、卡拉OK場所、麻將天九耍樂處所須繼續停止營業，故銀湖芬蘭浴室違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。同時，人員發現銀湖芬蘭浴室未有按照第599F章，確保使用者在進入處所前利用手機掃內「安心出行」場所二維碼，或登記有關人士的姓名、聯絡電話及到訪處所的日期及時間，並保留記錄31天。人員將會向上述處所的負責人發傳票，而該處所亦被勒令關閉停業14天。