幼童衝出上海街險捱撞　小巴司機親述僅2秒反應﹕大家都避過一劫

撰文： 楊婉婷 陳浩然 最後更新日期： 2021-04-05 23:46

幼童衝出油麻地上海街險成輪下亡魂一事，不少網民大讚小巴司機「神反應」，及時煞車未釀成嚴重傷亡。入行27年的小巴司機忠哥今晚（5日）接受訪問時憶述經過，指女童掙脫母親的手並衝出馬路，他只有2至3秒的時間煞車及扭軚，「自然反應，Dup落個brake，盡量收停架車啦。」慶幸未釀事故，途人亦不禁舉起手指公大讚他反應快。忠哥直言今次是他駕車多年來最驚險的事件，「大家都避過一劫啦，我都驚佢衝咗落我車底，如果瓹咗落我車底就真係一世。」至於為何能在短短數秒間及時煞停小巴，忠哥笑言﹕「自然反應，解釋唔到。」

及時煞車免釀傷亡的小巴司機姓張，暱稱「忠哥」。（陳浩然攝）

個小朋友一向後跑，佢媽咪已經大嗌，我都聽到個媽咪大嗌，所以引到我留意 小巴司機忠哥

及時煞車免釀傷亡的小巴司機姓張，暱稱「忠哥」，今年剛過50歲。他甫18歲便取得車牌，未幾便投身紅頂小巴司機行業，至今入行已27年，一直以來都駕駛往來元朗及佐敦的路線。作為育有兩子女的爸爸，忠哥經常教育子女不要亂過馬路，緊記拖實父母的手，未料到開工期間，竟會遇上小童衝出馬路的情況。

他憶述事件指，昨日他駕第一轉車由元朗出佐敦，駛至上海街及南京街交界時，車上只剩下一名乘客。由於馬路上沒有其他車輛，行人過路處亦未見途人過馬路，他遂以時速30至40公里的均速駕車前行。適時，一對懷疑是南亞裔的母女在行人路上，懷疑女童扭計發脾氣，掙脫母親的手後，在馬路中心忽然向後跑，「個小朋友一向後跑，佢媽咪已經大嗌，我都聽到個媽咪大嗌，所以引到我望到小朋友」。

▼▼重溫幼童衝出上海街經過▼▼

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大家都避過一劫啦，我都驚佢衝咗落我車底，佢咁細個，如果瓹咗落我車底咁就一世。 小巴司機忠哥

忠哥驚見女童衝向其車頭，反應時間僅2至3秒，千鈞一髮之間，他即時煞車及扭軚，「佢衝出嚟，自然反應，Dup落個brake，盡量收停架車啦。」慶幸及時煞停小巴，而且左邊車頭沒有其他途人，未有傷及任何人。女童母親匆忙抱起愛女後便跑離現場，忠哥亦揮揮手及目送母女離開。目擊經過的途人尖叫四起，事後也舉拇指稱讚忠哥反應神速。

他形容駕車多年，今次事件最為驚險，「大家都避過一劫啦，我都驚佢衝咗落我車底，佢咁細個，如果瓹咗落我車底咁就一世。」他又解釋，佐敦區包括上述路段，經常有南亞裔小童四處亂跑，故向來不會駛得太快，打醒十二分精神，「如果一唔小心碰到佢，我哋都要負上責任。」他呼籲父母應留意子女安全，「過馬路最好拖住小朋友，唔好畀佢亂咁走」，司機駛經此路段也應謹慎小心。