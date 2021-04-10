九龍灣派對房違規經營負責人被捕　元朗酒家無登記食客資料遭票控

撰文： 黃廸雯 最後更新日期： 2021-04-10 23:28

九龍灣一間Party room負責人涉嫌違規經營，被警方拘捕，Party room內9男女亦同涉違限聚令遭票控；另外，元朗一間酒家未有確保食客在進入處所前利用手機掃描「安心出行」，或登記食客的個人資料，遭警方票控。

今晚（10日）約9時，警方突擊搜查九龍灣宏開道17號一個單位，搗破一間違規經營的派對房間，24歲姓陳男負責人，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）被捕，現正被扣留調查。單位內2男7女，年齡介乎14至51歲，則涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。

另外，元朗警區聯同食環署晚上亦在區內展開突擊行動，巡查多間食肆。行動中，警方及食環署人員發現一間位於元朗昌盛徑的食肆，沒有確保食客在進入處所前利用手機掃描「安心出行」二維碼，或登記有關人士的個人資料，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），並向相關食肆負責人發出傳票。

警方呼籲市民顧己及人，應嚴格遵守《預防及控制疾病條例》，切勿光顧違反防疫措施及違法營業的食肆。警方將會繼續採取情報主導的行動，突擊巡查各區食肆。