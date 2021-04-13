清潔女工接假冒內地執法人員來電　被匯走140萬元　警拘男商人

撰文： 楊婉婷 王譯揚 最後更新日期： 2021-04-13 21:04

清潔女工誤墮電話騙案，被匯走140萬元，警方及時截回約90萬元，並拘捕一名報稱商人的35歲本地男子。警方表示，去年的電話騙案數字為1,193宗，較前年2019年急增八成；涉及金額高達5.7億元，較前年上升三倍，呼籲市民要小心可疑來電，切勿交出銀行或個人資料予第三者，或匯款至陌生者的銀行戶口。

灣仔警區刑事調查隊第四隊案件主管陳梓銓督察表示，警方於上周六（9日）接獲一名50歲女子報案，指自己於當日中午接獲自稱順豐速運職員的電話，對方聲稱她有一個有問題的郵包，稍後會有內地執法人員聯絡她。

其後，女事主接獲一名自稱內地執法人員的騙徒來電，訛稱她於內地干犯嚴重罪行，要求她將所有存款存入其一個指定銀行戶口，並著女事主提供自己的網上理財戶口及密碼以示清白。報案人不虞有詐，遵從騙徒指示。至當日傍晚，女事主收到銀行電話短訊，發現其銀行戶口內140萬港元被匯出，懷疑自己受騙，遂報警求助。案件由灣仔刑事調查隊第四隊跟進，並立即通知反詐騙協調中心，成功截回約90萬港元騙款。警方正調查其餘資金的流向，不排除有其他堵截行動。

至昨日（12日），警方發現一名本地男子到北角區一間銀行，企圖從收取騙款的銀行戶口中提取現金。 詐騙應變小隊即時派員到場，以涉嫌以欺騙手段取得財產拘捕一名35歲姓陳本地男子，他報稱是商人。人員於涉案男子身上檢獲2張匯款單據、3部電話、2本不屬於他的支票簿及4張不屬於他的銀行卡。案件仍在調查中，警方不排除有更多人被捕。

商業罪案調查科張文翰高級督察表示，電話騙案數字由2019年的648宗，上升至2020年的1193宗，急增八成。涉及電騙的金額亦由2019年的1.5億元，急增至2020年的5.7億元，上升三倍。他續指，騙徒一般犯案手法是利用Cold call致電受害人，指他牽涉內地嚴重案件，並自稱內地執法人員，然後透過說出受害人的個人資料，令他相信自己是執法者，繼而用藉口要求受害人證明自己的清白，包括要求他交出銀行戶口號碼、網上理財密碼等，以騙取受害人大筆騙款。

警方提醒，騙徒可以經不法途徑取得受害人個人資料，呼籲市民切勿交出銀行或個人資料予第三者，亦不要將款項匯至陌生者的銀行戶口，並提醒親友以上的防騙資訊。如市民接獲可疑來電，應立即致電反詐騙協調中心24小時熱線18222查詢。