順利邨84歲婦倒斃死因未明　患長期病後腦有傷　屋內凌亂但無損失

撰文： 鄧海興 陳永武 劉定安 最後更新日期： 2021-04-14 02:37

秀茂坪順利邨利富樓一名育有一對子女的84歲獨居老婦，昨日（13日）傍晚被登門探訪的59歲兒子揭發倒斃家中，且其後腦有傷，屋內一片凌亂，警方懷疑別有內情，交由重案組接手追查。 今日（14日）凌晨約1時，警方交代案情時表示，死者死去約9至15小時，後腦有3乘3厘米的擦傷，部分傢俬及雜物疑似被人拋亂，但沒有財物損失，死者屍體亦無被移動，加上死者患有糖尿病及高血壓，故暫未能確定死因。案件現列作「屍體發現」處理，將循身體狀況、精神、財務及結怨等方向追查事件。

案中女死者姓楊（84歲），獨居於順利邨利富樓一單位；據悉育有一對子女。秀茂坪警區偵緝總督察馬怜昊指，昨傍晚約5時半，其姓何（58歲）兒子登門探訪時，無人應門，因他只有木門鎖匙，並無鐵閘鎖匙，故找來鎖匠協助開啟鐵閘，再自行開啟木門入內，即揭發母親昏倒浴室，遂立即報警，惜救護員趕抵證實女事主已明顯死亡。

馬怜昊稱，警方初步觀察後，發現涉案單位一片凌亂，懷疑有人將屋內部分傢俬及雜物亂拋造成，惟其他傢俬及財物均完好無缺，亦沒有搜掠痕跡，鐵閘及木門亦無被撬。經法醫初步檢驗後，死者死去約9至15小時，後腦有3乘3厘米的擦傷，髮後則遺有一灘血漬，但初步相信擦傷傷口並非由利器造成，屍體亦無被移動過。

據了解，死者患有糖尿病及高血壓，警方現階段暫未能確定其死因，稍後會驗屍進一步確定死因。案件現列作「屍體發現」處理，秀茂坪警區重案組第一隊將循身體狀況、精神、財務、結怨及最後接觸死者人士等多方向追查事件。